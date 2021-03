Elképesztő dolgokról vallott a magyar színész!

A Life Tv Bréking című műsorában vallott őszintén Veréb Tamás egykori párkapcsolatáról – írja a Blikk.



Volt barátnője féltékenységi rohamai kis híján tettlegességig fajultak

Az énekes azt is hozzátette, hogy volt párja teljesen alaptalanul volt féltékeny, ennek ellenére az is előfordult, hogy a barátnő megpróbálta megverni. Tamás ettől a viselkedéstől mindig is teljesen elhatárolódott, és szóba sem jöhetett, hogy esetleg visszaüt. Azonban úgy érezte, így teljesen kiszolgáltatott helyzetben van.

