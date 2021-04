"Nekem nincs bajom a kétkezi munkával"- bármilyen munkát elvállalna Kökény Attila

Családapaként kötelességének érzi, hogy a szeretteiről gondoskodjon, ezért Kökény Attila nem csinál büszkeségi kérdést abból, hogy milyen munkát vállaljon el a koronavírus-járvány idején – írja a Blikk.hu.



Fotó: YouTube/Kökény Attila

Az énekesnek az enyhítéseknek köszönhetően tavaly nyáron lehetősége adódott arra, hogy kisebb koncerteket, fellépéseket vállaljon, így némi bevételre szert tudott tenni a járványhelyzet idején is, de tévéműsorokban is feltűnt.

Most az egész családjával ebből az összegyűjtött pénzből élnek, ám Kökény nincs kétségbeesne, szívesen elvállalna bármilyen munkát, ha elfogy a család tartaléka.

Nekem nincs bajom a kétkezi munkával, van az az élethelyzet, amikor ezt kell csinálni. Tavaly a karantén alatt például egy kedves barátom jóvoltából a fiammal és vejemmel korlátokat pakoltunk egy útépítés mellett. Most is nézelődtem más munka után, de hirtelen annyi lett a munkanélküli ember, hogy alig van szabad állás. Szerencsére a nyáron és az ősz elején tudtam dolgozni, most az akkor keresett pénzből élünk. Nálunk a feleségem, Aranka kezeli az anyagi dolgokat, amíg ő nem szól, addig nyugodt vagyok. Ha viszont elfogy a pénz, bármilyen munkát elvállalok, mert kötelességem gondoskodni a családomról