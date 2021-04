Óriási terhespocakja van már Hódi Pamelának – fotó

Hamarosan megérkezhet második kislánya.

Az origo.hu nyomán arról számolt be a Blikk, hogy Hódi Pamela rajongói között már terjedt egy ideje a pusmogás, hogy Berki Krisztián egykori exe már meg is szülte második gyermekét, Hódi Pamela ezt viszont most cáfolta a közösségi oldalára feltöltött fotóval.

Fotó: YouTube/TV2

A fényképen Hódi Pamela látható elég nagy terhespocakkal, a cikkek szerint az utolsó terhesgondozásra mentek férjével, Tóth Bencével.

Utolsó találkozás, míg a pocakomban vagy te kis tornász, úszó, táncos, karatés

- írta a fotóhoz.

Forrás: origo.hu, blikk.hu