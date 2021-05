Áll a bál a királyi családban: a királynő tombol, Harry herceg kiütötte magát

Pár napja Harry herceg úgy nyilatkozott Oprah-nak, hogy apja, Károly herceg nagyon keményen bánt vele. Egyik legnagyobb fájdalma, hogy édesanyja, Diana halálakor, és nem engedte, hogy megélje gyászát. A kitárulkozó interjú után II. Erzsébet királynő nagyon kiakadt, személyes támadásnak vette az elhangzottakat. írja a Blikk.hu.

"Fiatalabb koromban apám mindig azt mondta nekem és Vilmosnak, hogy ugyanazokat a dolgokat nekünk is meg kell szenvednünk, mint neki. Nem láttam értelmét. Csak azért, mert ő is szenvedett, nem kell a gyerekeinek is. Azt mondta, játsszam tovább ezt a játékot, és az élet könnyebb lesz. De anyámra ütöttem. Csak az szabadíthat fel, ha elmondom az igazat"