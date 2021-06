Az énekesnő a blikk.hu-nak nyilatkozott a szerelmi életéről.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Király Linda a tavalyi év elején vetett véget kapcsolatának, ami közel 10 évig tartott. Azóta inkább saját magára koncentrált, így egy új kapcsolat szóba sem jöhetett, most azonban már elkezdett másként gondolkodni a témáról. A blikk.hu-nak elárulta, hogy most már újra nyitott a szerelemre, sőt, arról is beszélt, hogyan képzeli el az ismerkedést.

Én nem vagyok az, aki jobbra vagy balra húzza a jelet egy alkalmazásban. Régimódi lány vagyok, az emberi találkozásokban hiszek, ezért úgy gondolom, a szerelmemet is így fogom megismerni, például közös ismerősök bemutatnak minket egymásnak, avagy esetleg egy munka hoz össze minket

– nyilatkozta. Majd arról is beszélt, hogy őt nem a nagy, látványos gesztusokkal lehet meghódítani.

Sokkal többre értékelem, ha egy randin a férfi nem elkápráztatni akar, hanem megmutatni azt, hogy őt valójában mi érdekli. Szeretem, ha önmagát adja valaki és ha van valami az életben, ami ugyanolyan szenvedély számára, mint nekem a zene

– adott tippeket az énekesnő.

Forrás: blikk.hu

