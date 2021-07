Álomszép helyen nyaral Palvin Barbi – fotó

Görögországban nyaral a modell.

Görögországban, Míkonosz szigetén nyaral Palvin Barbi, akinek a Blikk cikke szerint már kijárt a pihenés, mivel az elmúlt időszakban több komoly feladatot is ellátott a Victoria's Secret angyala, többek között ő vezette az MTV EMA gáláját is.

Fotó: YouTube/TV2

Palvin Barbi most álomszép helyeken jár, ezeket rendre be is mutatja követőinek a közösségi oldalán, legutóbb egy hátul kivágott felsőben mutatta be a nyaralása helyszínét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés

Forrás: blikk.hu