Hivatalos: Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt vannak

Az énekesnő meglehetősen trükkösen jelentette be.

A 24.hu cikke szerint eddig csupán pletyka szintjén lehetett arról hallani, hogy újra egymásra talált Jennifer Lopez és Ben Affleck, bár nem kevés lesifotó készült az egymásba gabalyodó két sztárról. Az énekesnő egyik legjobb barátnője szülinapi buliján is ott volt a pár és fel is tűntek a fotókon, és JLO-nál egy interjúban a napokban rá is kérdeztek, hogy mi a helyzet, szóval már érett a dolog nagyon.

Fotó: Jennifer Lopez: wikipedia CC BY 2.0/John Bauld; Ben Affleck: wikipedia CC BY-SA 3.0/Gage Skidmore

Kollázs: Propeller

A cikk szerint Jennifer Lopez cselesre vette a nagy bejelentést: egy Instagram-posztjában négy képet töltött fel, és saját sminkmárkáját és két divatcéget is megjelölte a posztban, mintha csak egy sima fizetett promócióról lenne szó. Ám a negyedik képen Ben Affleck is ott volt, ahogy éppen csókolózik az énekesnővel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés

Jennifer Lopez és Ben Affleck még a 2000-es évtized elején volt együtt, akkor az esküvő időpontja is ki volt tűzve, ám végül ez elmaradt, a pár szétvált, és 17 évig máshol keresték a boldogságot.

Forrás: 24.hu