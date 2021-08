Miért érdemes limuzint bérelni esküvőre?

Az esküvő az ember életének egyik legfontosabb és legemlékezetesebb eseménye. A nap, amikor örök hűséget fogadnak egymásnak a párok. Azonban a nagy napig eljutni egyáltalán nem egyszerű. Az esküvőszervezés hónapokat, sőt akár éveket is felemészthet, az anyagi terhekről nem is beszélve. Természetes, hogy mindenki szeretne ügyelni a legapróbb részletekre is, és arra vágyik, hogy a ruha, az ételek, a helyszín, a virágok, a dekoráció és a szertartás tökéletes legyen.

Mindezek mellett az is kiemelten fontos, hogy milyen járművel érkezik a pár, vagy akár a násznép a ceremónia helyszínére. A különleges alkalomhoz különleges jármű dukál, és itt jön képbe a limuzin bérlés. Egy gyönyörű, áramvonalas limuzin minden szempontból tökéletes választás esküvőre. Az alábbi cikkből, kiderül, hogy miért!

Limuzin bérlés esküvőre?

Igen! A nagy napon egyáltalán nem mindegy, milyen járművel érkezik a menyasszony, vagy az ifjú pár a szertartás helyszínére. Egy klasszikus, luxus limuzinnál nincs elegánsabb esküvői autó. Mindamellett, hogy tágas, és kényelmesen elfér benne a menyasszony csodaszép ruhája, költséghatékony megoldás is lehet. Limuzin bérlés esküvőre költséghatékonyan? Igen! Nem kell például külön taxira vagy sofőrszolgálatra költeni, hiszen a limuzinban akár 9-20 utas is elfér. Egy szűk körben tartott esküvő esetén a teljes násznép szállítása megoldható egyetlen járművel a helyszínek között.

Sokan nem is gondolnák, hogy a két másik terület, amin sokat spórolhatunk limuzinnal az a virágdekoráció és a fotózás. Érdemes megkérni a dekorációt készítő céget, virágboltot, hogy speciális, öntapadós tartóba készítsék el az asztaldíszt, így az könnyen ráhelyezhető a menyasszonyi limuzinra, majd onnan egy mozdulattal az ifjú pár asztalára.

Ráadásul a limuzinon – méretéből adódóan – akár nagyobb virágdísz is elfér. A dekoráció mellett a fotózás az, amire nagyobb összeget költenek a párok. Ráadásul sokak számára az ár mellett a megfelelő háttér kiválasztása jelenti az egyik legnagyobb problémát. Limuzin bérléssel viszont kapunk egy egyedi, alkalomhoz illő, elegáns fotó hátteret, és kelléket.

Egy hófehér limuzinban minden menyasszony hercegnőnek érezheti magát, de vajon miért lehet előnyös a limuzin bérlés a vendégsereg szempontjából? A válasz egyszerű! Az esküvő az ünneplésről szól, és a jó hangulat elengedhetetlen velejárója az alkoholfogyasztás. Ha egy kényelmes limuzinnal utazik a násznép, nem kell azon aggódni, hogy ki vezet, ki viszi el a parkolóba a vendégek autóit, hiszen a limuzinnal sofőr is érkezik, ráadásul alkalomhoz illő öltözékben. A vendégek nyugodtan koccinthatnak az ifjú pár egészségére, és a menyasszony és a vőlegény is megihat egy- egy pohár pezsgőt. Bár az esküvő sok tervezést igényel, és komoly stresszel jár, nem szabad megfeledkezni a limuzin bérlés előtti aranyszabályokról sem. Kizárólag megbízható, komoly referenciákkal rendelkező cégtől béreljünk limuzint, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket.

A VIP Limuzin kiemelt figyelmet fordít a járműpark műszaki állapotára. Továbbá kizárólag megfelelő engedélyekkel rendelkező, tapasztalt sofőröket alkalmaz, hogy a különleges alkalmakat még különlegesebbé tegyék.

Forrás: Partnertartalom