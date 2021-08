Az énekesnő kirobbanó formában van.

Tóth Andi erősen készül a Dancing with The Stars című műsorra, most éppen egy táncosművésszel gyakorol a nagy megmérettetésre, és erről menőzős képeket is készített. Ezek közül az egyik, amin kockahasát is megmutatta az énekesnő.

Forrás: Blikk.hu