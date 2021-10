Október 18-án este startol a Nyerő Páros legújabb évada az RTL Klubon.

Fotó: RTL Klub

Mint a legtöbb évadban, így most is sok vicces és izgalmas pillanatra számíthatnak azok, akik szívesen követik a hazai sztárvilág apraját-nagyját, a Nyerő Páros ugyanis ezúttal is egy sor hazai celebet gyűjtött össze, hogy különböző próbák elé állítsa a kapcsolatukat. Mostanra pedig az rtl.hu-n több ízelítő videót is megosztottak.

Az egyiken látszik, hogy az egyik versenyző pár L.L. Junior és a párja, Körtvélyessi Kinga, akik a villámkérdéses körben egészen jól szerepelnek: sok kérdésre egybehangzó választ adnak.

Egy ponton viszont Junior olyasmit vágott rá az Vele vagy nélküle? kérdésre, amire senki, de Kinga aztán pláne nem számított:

Fotó: RTL Klub