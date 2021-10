Remek formában vannak a szerelmesek.

A 40 éves énekes pár napja D. Tóth Kriszta műsorában coming outolt. Elárulta, évek óta egy férfivel él együtt. Az adás után rengeteg pozitív, bátorító visszajelzést kapott, ami nagyon meghatotta az énekest. Mint írta, még az X-Faktor győzelme után sem volt része ilyen kedvességáradatban.

Én még soha nem kaptam ennyi pozitív, bátorító üzenetet és köszönetet! Még az X-Faktor-győzelmem után se! Özönlenek a kommentek és a személyes gondolatok, történetek, reakciók! El nem tudom mondani, mennyire meg vagyok hatva, főleg amiatt, hogy mennyi emberhez eljutott a beszélgetésem Krisztával, és hogy hányan merítenek erőt belőle. Maximálisan visszatért a hitem azzal kapcsolatban, amit az interjúban is elmondtam: az emberek többsége nem kirekesztő, hiszen mindenki szeretetben és elfogadásban szeretne élni. Az Elviszlek magammal adását most is folyamatosan nézitek és dübörög a YouTube-on. Szerintem nagyon menő ez az ország. Elképesztő pozitív visszacsatolás ez, köszönöm, köszönöm!