Hajléktalan adott ételt a magyar énekesnőnek, mikor neki nem volt pénze már

Marge épp munkát keresett az érettségije évében, és nem nagyon volt pénze – ekkor segítette ki egy hajléktalan.

A Facebook-oldalán tett közzé egy személyes történetet a TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) békés együttélést hirdető kampányának részeként Marge (Batta Zsuzsanna) énekesnő – olvasható a Blikk cikkében.

Mint a bejegyzésében írja, érettségi évében bérelt többedmagával egy lakást (amely gyerekkori barátjáéké volt), és épp munkát keresett, bújta a hirdetőújságot. A hirdetésekre a lakáshoz közeli téren egy telefonfülkéből telefonált, mely körül három hajléktalan is élt – de egy idő után akkor érezte magát biztonságban, mikor a hajléktalanok is ott voltak.

(...) Találtam egy hirdetést, amiben hajléktalanoknak ajánlottak terasz leszedő munkát, cserébe ételt adtak. Feltettem a hirdetést és némi aprót a fülke tetejére, ki szóltam, hogy ha gondolja valamelyikük, hívják fel, jól hangzik. Pár nap múlva mentem le és már ott várt az egyikőjük, hogy hozott nekem vacsorát a munkahelyéről. Nekem alig volt pénzem már arra a hétre. Neki köszönhettem, hogy ettem aznap főtt ételt

- írta a bejegyzésében Marge, amelynek végén kitért a három hajléktalanra is, de a saját életét is leírta (nehéz gyerekkor, elvált szülők, szorongás, alvási és evési zavarok, szexuális és verbális bántalmazás áldozata is volt gyerek- és felnőtt korában).

