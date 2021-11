Sokkoló felmérés: a magyar kamaszok 80%-a itta már magát hányásig

A Szétcsúszva program kereteiben végzett kutatás eredménye sokkoló: a magyar kamaszok 80 százaléka fogyasztott már alkoholt.

Sőt majd ugyanennyien, nem elég, hogy megkóstoltak a szeszt valamilyen formában, de annyit ittak belőle, hogy hányás, majd másnaposság lett a vége. A megkérdezett 15-18 év közti fiataloknál magasan vezet a tömény (rum, vodka, pálinka) a képzeletbeli dobogó második helyén a sör, harmadikon pedig a bor áll.

Bánhegyi Ákos 15 éves, fél évvel ezelőtt találkozott először alkohollal.

– Ciderrel, sörökkel kezdtük a barátaimmal, aztán megkóstoltuk a töményeket is. Nekem a whisky jön be a legjobban. Kár tagadni, volt olyan, hogy kicsit jobban megszaladt valakinél a mennyiség, de egymásra mindig vigyázunk, és csakis társaságban iszunk

– mesélte őszintén a kamaszfiú.

Képünk illusztráció!

Fotó: 123RF.com

Zsolnai Luca idén ment egyetemre, így még nagyon közeli élményei vannak a kamaszkori bulizásról, ezekről mesélt a Blikknek.

- Nem fogok hazudni, voltam többször is olyan buliban, ahol nem igazán kontrolláltuk az ivást. Aztán egy ponton rájöttem, hogy sokkal többet vesz el, mint amit ad. Egy ideig még a társaság húzott: miért csak egy pohárral iszom, aztán megszokták és elfogadták, hogy ennyi nekem bőven elég. Az is segített, hogy a szüleimmel mindig nyíltan beszélhettem az alkoholról és a cigarettázásról is, nem szúrtak le, csak elmondták a véleményüket