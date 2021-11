Mi történt? Lefújták a lagzit Gáspár Zsolték, nem megy hozzá a párja

Ahogy arról korábban beszámoltunk Gáspár Zsolti úgy tervezte folytatja a "családi hagyományt", és Győzikéhez hasonlóan ő is újra elveszi feleségét. A Blikk beszámolója szerint hiába közeledett a nagy nap, a vendégek nem kaptak meghívót.



Fotó: TV2

- erősítette meg a hírt a lapnak az ifjabbak Gáspár fivér, aki több napos lagzit tervezett, amelyen több száz vendéggel együtt ünnepeltek volna együtt.

Az a helyzet, hogy a feleségem nagyon megharagudott rám. Elkezdtük szervezni a ceremóniát, de mindenből kihagytam őt. Nem akartam én rosszat, csak úgy gondoltam, meglepem őt, ezért nem avattam be a dolgokba. Egyszer csak elszakadt nála a cérna, majd úgy döntött, nem lesz itt semmilyen esküvő, nem jön hozzám. Nagyon összevesztünk, kaptam a fejemre rendesen. Méni egyszerűen kibukott, el is zavart otthonról. Apám nem fogadott be, amikor bekopogtam hozzá, sőt, tőle is olyan sallert kaptam azért, amit tettem, hogy egyből észhez tértem – folytatta Zsolti, aki elmondta, amikor feleségével összekapnak, az állatok istállójában szokta magát meghúzni.