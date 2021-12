Az Omega menedzsere megerősítette, hogy Kóbor János a koronavírus miatt halt meg

A zenekar gitárosa úgy tudja, hogy Kóbor nem oltatta be magát.

Hétfőn hunyt el 78 éves korában Kóbor János, az Omega alapítója és frontembere. A Blikk megkeresésére Trunkos András, a zenekar menedzsere a következőket nyilatkozta:

Mecky haláláról egyelőre annyit tudok elmondani, hogy a koronavírus és annak következményei miatt ment el. Egy korszak zárult el az elvesztésével, még most sem fogom fel, hogy nincs többé, nem akarom elhinni....

Trunkos azt is elmondta a lapnak, hogy a halálhírt Kóbor feleségétől, Zsókától tudta meg.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Zsóka hívott reggel, majd zokogva csak annyit mondott a telefonba, „Meghalt Mecky”. Szegény csak sír, nagyon nehezen viseli, hogy elment a szerelme. Rajongással imádta, annyira szerette, hogy talán néha már túlzottan is rajongott érte, de ez érthető, és sokan vágynának ilyen házasságra.

Kóbor János egy hónappal ezelőtt került kórházba, saját kérésére állapotáról semmit nem osztott meg családja és a zenekar, a Blikk viszont akkor úgy értesült, hogy koronavírus miatt kerülhetett be a városmajori kórházba az énekes – ezt most Trunkos is megerősítette.

A lap megkereste az Omega többi tagját is, de az együttes dobosa, Debreczeni Ferenc Ciki sírva mondta, hogy nem tud nyilatkozni. Az Omega gitárosa, Molnár György "Elefánt" a laptól értesült Kóbor haláláról.

Hirtelen ért ez a megrázó hír, felfoghatatlan, hogy ilyen rövid az élet. Abban biztos vagyok, hogy az orvosok mindent megtettek azért, hogy megmentsék. Úgy tudom, a kórházban végig mélyaltatásban volt. Hiába volt minden próbálkozás, új tüdőt nem tudtak neki adni (...) Mecky nagyon makacs volt, nem hitt a vírusban, ezért nem is oltatta be magát. Szomorú vagyok amiatt, hogy így döntött, hiszen most ott van a kislánya, és miatta kellett volna kötelességének érezni, hogy mindent megtegyen. A szívem szakad meg érte.

A zenekar billentyűse, Benkő László tavaly novemberben hunyt el, három napra rá pedig a korábbi basszusgitárosuk, Mihály Tamás is meghalt. Benkő László fia, Balázs a következőket nyilatkozta a lapnak:

Itt hagyott egy gyönyörű kislányt, aki előtt még ott van az egész élet. Mecky nagyon szerette és büszke is volt a lányára, szívszorító, hogy nem láthatja majd felnőni, sikereket elérni – magyarázta Benkő Balázs. – Borzasztó érzés, hogy elment, és a halálával egy világ zárul le. Ezek az omegás csávók bebizonyították, hogy tehetséggel és kitartással bármit el lehet érni, és a rendszerváltásban is nagy szerepük volt. Hitet adtak az embereknek, és ez az erő az ő halálával most elpárolog.

Forrás: blikk.hu