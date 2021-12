Ledobta a felsőt az énekesnő.

'Olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejekorán meghozza gyümölcsét.' Gondolom mindenki életében van olyan könyvből, versből vagy bármiből kiragadott idézet, ami valamiért fontos mantrává vált az évek során. Hát nekem ez a bibliai idézet lett a mantrám. Emlékszem már első olvasásra valamiért egyenesen a szívemig hatolt. Több szempontból is fontos jelentőséggel bír, de összegezve, ez az egy mondat eszenciálisan az egész életet szimbolizálja számomra. A családot, a sikert, a jelent és a jövőt, a kemény munkát; a soha fel nem adást, a fejlődni akarást és az állandó megújulást. Talán nem is telik el nap, hogy ne mondanám el magamban (meg egy-két helyre már a lakásban is kiírtam már). És idén végre, hosszú-hosszú évek gondolkodása után (bár anyukám szerint egyáltalán nem szokásom túlgondolni semmit) úgy döntöttem, hogy ez a mondat tetoválás formájában is helyet kap az életemben. Szóval íme, Ő az. Nagyon szeretem és büszkén fogom viselni magamon ezt az egész életre szóló ajándékot"