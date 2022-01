Halála előtt milliókhoz juthatott hozzá Damu Roland – kitálalt a barátja

Nem volt titok, hogy évek óta nehéz anyagi körülmények között élt Damu Roland, korábban írtunk arról, hogy súlyos adósságot is hagyhatott a családra. Legjobb barátja azonban a Blikk szerint azt állítja, hogy a halála előtt milliókhoz juthatott.



A lap szerint nem lehet véletlen, hogy a színművész halála után viták lángoltak fel a családtagok és barátok között. Miközben a rokonok Roland filléres hagyatékán is marakodnak, a jó barát, Szilágyi Zsolt a Blikknek biztosan állította, hogy

a színész a kórházba kerülése előtt komoly összeghez jutott egy ismerősüknek köszönhetően.

A pénz hollétéről azonban senki nem tud biztosat.

Roli egy új, az internetre szánt tervét akarta megvalósítani, együtt dolgoztunk rajta. Egy közös barátunk adott neki ehhez anyagi segítséget, utalt neki több millió forintot

-állítja a férfi, aki a művész halála után többedmagával ment el Damu fővárosi lakására, hogy összeszedjék a holmiját. Ez a lépés azonban nem tetszett a rokonoknak, akik a lap szerint még Damu pontos címét sem tudták, mégis sérelmezik, hogy nem tudtak bejutni a lakásba.

Ezért azt tervezik, hogy rendőrségi eljárást indíttatnak – írja a Blikk.

A Blikk azt írta, hogy család nem jutott be a lakásba, információjuk szerint a Damu menyasszonya járt ott,

úgy tudjuk, több dolog is eltűnt. Nincs meg a gitárja, az órái, a kulcsa, ami több mint furcsa

- bosszankodott Damu unokatestvére, Tóth Zita, aki szerint felháborító, hogy a tudtuk nélkül vihették el a színész holmiját a lakásból.

Nem kaptunk kulcsot, de amikor kerestük a főbérlőt, hogy engedjen be minket, kerek-perec megtagadta a kérést. Bezzeg, úgy tudjuk, Szilágyi Zsolt bemehetett. Édesanyám azt tervezi, feljelentést tesz, mert ilyet nem tehet valaki, aki barátnak vallja magát!

Damu barátja azt állítja, nincs rejtegetnivalója.

Egy másolt kulccsal jutott be Roland kedvese – akiről nem tartom valószínűnek, hogy a jegyese volt – a főbérlő, valamint én egy közös ismerősünkkel. Tanúk előtt szedtem össze Roland cuccait, amiről leltár is készült, ezt elküldtem a szüleinek és Évának, a nagynéninek is. Roland holmiját egy raktárba vittük, mert az a hagyaték része. Főként eszmei értéket képvisel, hiszen ruhadarabokról van szó, két olcsóbb karóráról és egy gitárról, ezek kerültek a zsákokba. Azok az emberek vinnék el a holmijait, és temetnék el őt, akiket Roland tudomásom szerint a Facebook-oldaláról is letiltott? – magyarázta Szilágyi Zsolt.

Szilágyi a búcsúztató, a temetés és a sírkő költségeit is állni, ehhez azonban nem kapta meg a meghatalmazást Damu nagynénjétől.

Megbeszéltük néhányan, hogy fizetjük a temetést, a búcsúztatót és a sírkövet, hiszen Éva néniék albérletben élnek, nyugdíjból, mindezt ők ki sem tudnák így fizetni. Megbeszéltünk mindent, kiválasztottuk a márvány sírkövet is, mi álltuk volna a költségeket, ám hirtelen minden megváltozott.

