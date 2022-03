A férjével közösen vesznek részt egy páros másorban.

Tatár Csilla/YouTube

Hódi Pamela az utóbbi időszakban szüneteltette a tévés szerepléseit, és inkább családanyai szerepére koncentrált. Most viszont visszatért, és nem is akárhogy: rögtön három műsorban is szerepet kapott.

A legújabb szereplését Till Attila lőtte le az Instagram-oldalán, amikor feltöltött egy videót a Drágám, add az életed! kulisszái mögül. Ezen az látszik, hogy énekelgetve leül a másik műsorvezető, Köllő Babett mellé, majd megmutat néhány párt is.

A napokban már szivárgott ki néhány név:

Gáspár Győző és Gáspár Bea, Bódi Csabi és felesége, Visváder-Palácsik Lilla és Tamás, Kerényi Miklósék és Kökény Attiláék is részt vesznek a vetélkedőn. Most pedig már biztos, hogy Pameláék is ott lesznek, csak úgy, mint Voksán Virágék.