Néhány fellépés kedvéért kijött a pszichiátriáról Győzike, de megy is vissza

Pánikbetegséggel és depresszióval küzd.

A Blikk cikke szerint pár fellépés kedvéért kijött a pszichiátriáról Gáspár Győző "Győzike", a Romantic frontembere, ám megy is vissza, ugyanis még mindig küzd a pánikbetegségével és a depressziójával, amelyekre gyógyszereket is szed, és amelyekre rá is függött.

Fotó: YouTube/TV2

Gáspár Győző nemrég jelentette be nyilvánosan, hogy ezzel a két betegséggel küzd, de már korábban is küzdött ezekkel a mentális problémákkal, de akkor szintén pszichiátriai segítséggel sikerült túljutnia a dolgokon.

Sokan meglepődtek, hogy koncerteztem a hétvégén, de én ebből élek, ezért jöttem ki két hét után egy kis időre a pszichiátriáról (...) A Karácsony még csodás volt, ám amikor 27-én Beával elindultunk pihenni, a kocsiba szállva elkapott egy nyomasztó, fullasztó érzés, ami egyre erősödött. A szállodában is többször volt pánikrohamom, rettenetes volt

- mondta el a lapnak Gáspár Győző, akinek azóta is rendszeresen előjönnek a tünetei.

Legutóbb akkor volt rohamom, amikor Beával a minap a Sztárban Sztárt néztük. Olyan érzés ez, hogy bele tudnék halni. Halálfélelmem van, a kezem is lebénul, még egy sms-t sem tudnék írni, hogy segítséget kérjek. Hiába értem el sok mindent és mondta nemrég az édesapám is, hogy koncentráljak arra, amim van: szép ház, család, gyerekek. Én ilyenkor egyszerűen nem tudok semmitől boldog lenni, még a családom sem érdekel. Pedig Bea csodálatos feleség, mindenben segített és támogatott akkor is, amikor más asszony már rég feladta volna. Aki nem élt még át ilyet, az nem tudja, milyen érzés ez. Nem olyan, mint egy betegség, amire beveszek egy gyógyszert és elmúlik. Ezt sokan nem értik meg, engem pedig rettenetesen bánt, hogy nagyon sokan csak nevetnek rajtam vagy éppen bántó véleményeket írnak, holott ez nem játék

- magyarázta a Blikknek a médiaceleb, aki arról is beszámolt, korábban már kétszer volt öngyilkossági kísérlete, és a pánikrohamai is nagyon kínozzák, a legutóbbinál azt kívánta az istentől, hogy vigye el.

Az édesanyám hét évvel ezelőtti halála is újra felszínre tört, de tavaly sok barát hátat fordított nekem és a testvérem is nagyon hiányzik. Ez mind-mind az oka lehet annak, hogy most megint ilyen mélyen vagyok. Konkrétan egy nyomorult senkinek érzem magam. Most megemelték a gyógyszeradagomat az orvosok és hamarosan újra befekszem a pszichiátriára, ezúttal hosszabb időre. Csak bízni tudok a Jóistenben és az orvosokban, hogy segítenek rajtam és hátat fordíthatok végre ennek a sötét időszaknak, bár bevallom, jelenleg ezt el sem tudom képzelni.

Gáspár Győző szerint a javulását az is hátráltatja, hogy olvasgatj azokat a kommenteket, amikben neki rosszindulatú dolgokat javasolnak ismeretlenek. Ráadásul a pozitív helyett neki a negatív kommentek jobban megmaradnak benne. Mint a lapnak elmondta, etzt a betegséget még az ellenségeinek sem kívánja.

Forrás: blikk.hu