Kórházba került a legendás magyar zenész

A 63 éves legenda először az Arénában rendezett decemberi bulin érezte, hogy fáj az ujja.

- mesélte a Blikk-nek a zenész.

Zeffer András az Összetartozunk – 40 év rock, 40 dal, közel 40 előadó – a Mobilmánia együttes karácsonyi koncertjén a Budapest Arénában 2021. december 23-án. MTI/Illyés Tibor

"Vasárnap még lenyomtunk egy koncertet, ahol én már bekötözött kézzel játszottam, de akkor már tudtam, hogy megint vár rám egy kórházi ágy, és az újabb kezelések. A Szent Imre Kórház angiológiai osztályán egyhetes szigorú intenzív infúziós kezelést kapok. Merthogy kiderült, a jobb kezem középső ujján infarktus keletkezett. Sajnos a leukémiával folytatott harc nyomán autoimmun betegség is kialakult nálam. Ez ennek a következménye is lehet. Az orvosok bíztatnak, hogy minden rendben lesz, de az a mondat is elhangzott, hogy ha nem jön rendbe az ujjam, akkor végleg be kell fejeznem a zenélést. A kezem nem lesz alkalmas a billentyűk használatára. De erre nem is gondolok. Harcolok, ahogy korábban is tettem. Megkaptam a három oltást a Covid ellen, Csilla, a feleségem, ez a csodálatos nő, mindenben támogat, a közönség pedig visszavár. Legközelebb július 9-én a Barba Negrában lépünk fel a Mobilmániával, és ott lesz velünk a színpadon Vikidál Gyula is. Persze nekem addigra újabb csatát kell nyernem az egészségemért"