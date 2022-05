Betiltottak egy Adidas-reklámot, mert a női mellek sokszínűségét akarta megmutatni

A női mellek változatosságát és a sokszínűség szépségét kívánta hirdetni az Adidas legújabb melltartó-reklámjában, de a hirdetést betiltották.

Fotó: adidas.hu

A kampányban különböző formájú és bőrszínű női mellek lettek volna bemutatva, de a felügyeleti hatóság az explicit meztelenség és a női test „tárgyiasítása” miatt betiltotta a képeket ábrázoló hirdetéseket és plakátokat.

Az Adidas szerint ezzel azt akarták megmutatni, hogy a változatosság miatt nagyon fontos a megfelelő sportmelltartó választása.

A hirdetés azonban továbbra is elérhető a honlapján, az Adidas szóvivője szerint továbbra is kiállnak reklámjuk mellett.

We believe women’s breasts in all shapes and sizes deserve support and comfort. Which is why our new sports bra range contains 43 styles, so everyone can find the right fit for them.

Explore the new adidas sports bra collection at https://t.co/fJZUEjvopQ#SupportIsEverything pic.twitter.com/CESqmsXOwI