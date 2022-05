Tavaszi kiegészítők a nappaliba

A tavaszban biztosan van VALAMI! Ez a valami a frissen nyírt fű illata, a virágzó mező varázsa az első viharok hangulata és... a változás iránti vágy! Tavasszal szinte mindenkinek kedve támad egy kis metamorfózisra a belső térben, felfrissíteni, új karaktert adni neki, hogy így üdvözölje az ébredést a téli álomból és az új évszakot. (x)

Mi a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a nappali átrendezésének, ahol legtöbb időt töltjük? Természetesen a megfelelő kiegészítők segítségével! Az új dekorációkkal a nappaliba friss levegő költözik, amit jó lesz belélegezni.

Káprázatos kiegészítők a nappalihoz – mit válasszunk?

Semmi sem változtatja meg annyira egy belső tér karakterét, mint az új textíliák. Ezek a legszembetűnőbbek – új huzat a kanapéra, az új függönyök és díszpárnák képesek alapjaiban megváltoztatni a szalon belsejét. Tavasszal a legjobb, ha energikus, élénk színeket vagy pasztellszíneket választunk – ezek ragyogást és frissességet hoznak. Érdemes gondoskodni a megfelelő mennyiségű növényről is – az élénk zöld virágok pozitív energiát adnak a belső térnek és tulajdonosainak, és jót tesznek az egészségnek. Fontos az is, hogyan gazdálkodunk a falfelületekkel. A tavasz az ideális időszak arra, hogy lecseréljen néhány képet vagy fotót, vagy valami teljesen újat találjon helyettük, pl. faliórát, , amely mutatni fogja az időt a nyárig és a hőn áhított ünnepekig, ugyanakkor gyönyörű dekoráció és nagyon stílusos dizájnelem.

Fali órák a nappaliba – melyiket érdemes választani?

Kakukkos? Fa óra? Modern? A nappaliba szánt fali órák szembetűnő megjelenésükkel képesek meglepetést okozni, ami tökéletes belső dekorelemmé teszi őket. Különböző méretűek lehetnek, ennek köszönhetően akár egy problémás hely is tökéletesen kezelhető velük. De milyet érdemes választani? A klasszikus falióra ingával, jellegzetes "bim-bam", masszív és fa, ráadásul egyáltalán nem a múlté! Sőt, szívesen választják őket eklektikus belső terekhez. Szívesen látjuk a modern órákat is, ház nélkül, minek köszönhetően a számok és a mutatók kreatívan rendezhetők, valamint az ipari, stilizált órák, amik tökéletes tégla és fa falakhoz. Érdemes tudni, hogy az analóg órák tartoznak a legnépszerűbb választások közé, de... talán egy nagyméretű digitális óra is érdekes megoldás lenne? Minden bizonnyal tökéletes eleme lesz egy szokatlan belső térnek. A választék hatalmas, így biztosan mindenki gond nélkül megtalálja a tökéletes falióráját a nappaliba.

