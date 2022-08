Ezért a PlayStation4 a legjobb konzol, még használtan is

A PlayStation 4 hatalmas játékkészlettel rendelkezik, kiváló játékélményt ad és a stressz levezetésének egyik legjobb formáját nyújtja. Egy használt PS4 nagyszerű választás számodra, ha a játékélmény miatt vásárolsz konzolt.

Aki játszott már konzolon, annak nem is lehet kérdéses: a nyolcadik generáció legjobbja a PlayStation4. Pedig a Sony komoly ellenfeleket kapott az Xbox One, a Nintendo Switch, vagy a csúfosat bukó Wii U személyében. Ellenben a PS4 köszöni szépen, jól van, és lassan kilenc évvel a megjelenése után is még mindig az egyik legjobb vétel, ha valaki használt PS4 játékkonzolt keres. Nem véletlenül.

Miért jó választás a PlayStation4?

Először is: az eredeti PlayStation 4-et jóval erősebb hardverrel és alacsonyabb áron dobták piacra, mint talán legnagyobb vetélytársát, az Xbox One-t. De a felhasználók szempontjából ennél is sokkal fontosabb, hogy rengeteg exkluzív játék készült a konzolra. A Sony mindig is a játékokra helyezte a fő hangsúlyt, és úgy tűnik, hogy ez a stratégia bevált.

Elődjéhez képest a PS4 tizenhatszor nagyobb memóriával rendelkezik, a kontrollereket pedig össze sem lehet hasonlítani a 3-as széria vezérlőivel. A konzol chipkészletének köszönhetően képes akár alvó üzemmódban is kezelni a le- és feltöltéseket, valamint a közösségi játékelemeket.

A Vaterán használtan 70 és 120 ezer forint közötti áron beszerezhető PlayStation 4, és elsősorban azok kedvence lesz, akik az összetettebb játékokat is kedvelik.

Játék a PS4-gyel

A komplikáltabb és apró részleteiben is nagyszerűen kidolgozott PS4 játékok közé tartozik például a nemrég Mark Wahlberg főszereplésével megfilmesített Uncharted kalandjáték-sorozat, a The Last of Us című túlélőhorror, amely egy poszt-apokaliptikus világba visz. (Népszerűségét mutatja az is, hogy a The Last of Us Part 2-ból megjelenése óta több mint 10 millió példányt adtak el.)

Vagy itt a 2018-ban bemutatott, hatalmas költségvetéssel, kizárólag PlayStation4-re készült Pókember (Marvel’s Spider-Man). Elképesztő látványvilággal rendelkezik, lenyűgöző az atmoszférája, egyenletesen jó játékélményt ígér – egyetlen negatívumként talán az említhető, hogy a boss-harcokat nem egyenletesen helyezték el a történetben, hanem a játék végére összpontosulnak a nagy összecsapások.

Ha fontos számodra a játékélmény csúcsra járatása, választhatod a PlayStation 4 Pro verzióját is. Ez a típus már képes a 4K felbontású játékok tökéletes megjelenítésére is, ha megfelelő tévéd, hiszen lényegesen gyorsabban töltődnek be, mint a hagyományos konzolon. Azonban akkor, ha még csak most ismerkedsz a konzolok világával, hibátlan választás lehet egy belépőszintű, használt PlayStation 4 is, amivel néhány tízezer forintot spórolni lehet a valamivel drágább Próval szemben.

Mire ügyelj a PlayStation4 vásárlásakor?

A gyári csomag része a HDMI-kábel, amit gyakran nem elég hosszú. Ezért érdemes már eleve egy hosszabb kábel beszerzését is felvenni a listára, ahogy további legalább egy kontroller megvásárlását is.

Utóbbira azért lehet szükség, mert kevés annál bosszantóbb dolog létezik, mint amikor egy órák óta tartó játék során az egyetlen irányítópanel hirtelen lemerül. Arról nem is beszélve, milyen kellemetlen, ha a családdal vagy a barátokkal akarunk páros játékokat játszani, csak éppen nincs hozzá elég eszköz.

Ezért szeretjük mi is a PS4-et!

A PlayStation4 igazi varázsa talán mégis leginkább az online játékokban rejlik, hiszen így bárhol, bármikor, és tulajdonképpen bárkivel játszhatunk. Ez egyben remek lehetőséget kínál új kapcsolatok teremtésére, egyúttal kitűnő lehetőség a nyelvgyakorlásra is.

Emellett a gyerekek számára is számtalan előnye lehet a kordában tartott mennyiségű online konzolozásnak. Mivel játék közben folyamatos koncentrálásra van szükség, ezért bizonyítottan kedvező hatással lehet a diszlexiával és a hiperaktivitással küzdőkre, ezen felül javítja a kéz és szem közötti koordinációt, ami például az orvosok, pilóták és mérnökök esetében nélkülözhetetlen. Nem utolsó sorban egy fárasztó nap után remek stresszlevezetési lehetőség is elmerülni egy fantasztikus világban, és néhány óráig csak a következő feladvány vagy pályák megoldásán töprengeni.

Összességében egy használt PlayStation 4 nagyszerű választás lehet mindenkinek, aki a játékélmény miatt vásárol konzolt. A konkurens termékeket figyelembe véve a PS4 kedvező árú, ugyanakkor hatalmas játékválasztékkal rendelkezik, és még a VR (virtuális valóság) kipróbálására is alkalmas. Jóformán garantálható, hogy ha a Sony konzolja mellett döntesz végül, nem fogsz csalódni, és szinte biztosan beszippant az élmény.