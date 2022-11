Természetes stresszoldó módszerek, a harmonikus hétköznapokért

Milyen következményei lehetnek az állandó stressznek? (x)

A stressz amellett, hogy megöli a hétköznapok hangulatát, komoly egészségügyi károkat is okozhat számunkra. Ezért érdemes foglalkozni vele, és megtalálni azt a módszert, amivel nyugodtabbá tudjuk tenni a mindennapjainkat.

Mielőtt azonban drasztikus megoldásokhoz fordulnánk, érdemes átgondolni, milyen életmódbeli változtatásokat tudunk beiktatni, amelyek természetes módon hoznak megoldást és segítenek megszüntetni az állandó stresszt, ezzel megőrizve a kellemes hangulatunkat és az egészségünket.

A tartós stressz akár fóbiákat vagy depressziót is okozhat, de fizikailag is tönkretehet bennünket. A magas vérnyomás, a szív-, és érrendszeri megbetegedések, a gyomorproblémák, a pajzsmirigybetegségek, az autoimmun megbetegedések, az asztma, de akár az ekcémás tünetek erősödésében is szerepet játszhat. Mindemellett pedig komoly alvászavarokat is okozhat, ami további mentális és testi problémákhoz vezethet. Mindebből jól látszik, hogy a stressz nemcsak az aktuális néhány percnyi bosszankodásban fejti ki a hatását, de gyakran visszafordíthatatlan elváltozásokat is okozhat.

Milyen természetes módszerekkel tudunk tenni ellene?

A mindennapi stressz sokak számára elkerülhetetlen, azonban nem szabad kiszolgáltatni magunkat neki. Ha egyedül nem találjuk a megfelelő megoldást a stresszoldásra, bátran kérjük szakember segítségét, aki általában terápiás megoldásokkal támogatja a nyugodtabb hétköznapjainkat. A stresszkezelés nem tanulható meg egyik percről a másikra, hosszabb folyamat része, aminek az első állomása, hogy felismerjük a problémát. Ha ez megtörtént, akkor ki tudjuk alakítani kisebb-nagyobb lépésekkel a saját stresszkezelő módszereinket.

Találjunk egy hobbit!

Gyakran ott siklik ki a nyugalom megteremtésére való törekvés, hogy nem vagyunk képesek kikapcsolni. Ha folyamatosan hajtunk, a problémákra fókuszálunk és álmunkban is a munkahelyi feladatainkat oldjuk meg, az nem visz előre. Sokkal több stresszhelyzetet generálunk így, mint amennyi indokolt lenne. Találjunk egy olyan elfoglaltságot, ami kikapcsol, amikor nem foglalkozunk mással csak a saját elménkkel!

Mozogjunk!

A mozgás akár a hobbikategóriába is beleférne, azonban annál egy kicsit azért több. Ugyanis a mentális egyensúly kialakítása mellett fizikailag is segítjük a saját egészségünket. Így érvénybe lép az „ép testben – ép lélek” gondolat. Aki rendszeresen sportol, könnyebben megtalálja a harmóniát a hétköznapokban is. Fontos, hogy olyan mozgásformát válasszunk, amit élvezettel csinálunk.

Legyen rendszer az életünkben!

Tisztában vagyunk vele, hogy könnyebb mondani, mint megvalósítani, azonban nem klisé, hogy sokat segít a stresszoldásban, ha kiszámíthatóvá tesszük a napjainkat. A reggeli rohanás, vagy hogy fogalmunk nincs róla, hogy mi a délutáni, esetleg az esti programunk, csak további feszültséget generál. Tervezzük meg legalább 2-3 napra előre a mindennapjainkat, és próbáljuk tartani magunkat hozzá!

Az étkezéssel is támogatható a stresszoldás?

A stresszoldásban a táplálkozásnak is szerepe van – nem is egyféle módon. A már említett rendszer része az is, hogy mikor és mit eszünk. Ha kiegyensúlyozott az étrendünk, akkor sokkal könnyebben követhető minden más is körülöttünk, hiszen a táplálkozással megvannak a napi ruti támpontjai. Azonban az étkezés a vitaminok és az ásványi anyagok bevitelével is nagyban támogatja a nyugodt életmódot. A C-, E-, D-, és B-vitamin szedése ugyan önmagában nem garancia a stresszmentes életre, viszont segít abban, hogy az idegrendszerünk fokozott működése ne tépázza meg túlzottan a szervezetünket.

A C-, E-, D-, és B-vitaminok bevitele mellett olyan fontos ásványi anyagokról sem szabad megfeledkeznünk, mint a magnézium vagy az omega-3 zsírsavak. Sajnos a rohanó mindennapokban legfeljebb egy-két multivitamint kapunk be, és nem figyelünk oda a további értékes vitaminokra, ásványi anyagokra, melyek kedvezően hatnak a szervezetünk működésére, és csökkenthetik a stressz okozta betegségek kialakulását. A magnézium B6-vitaminnal kombinált verziója kimondottan előnyös lehet a feszültebb időszakokban.

A nyugodtabb mindennapok nemcsak a lelkünkre, de a testünkre is kedvezően hatnak. Számos mentális és fizikai betegség megelőzhető, ha nem idegeskedünk sokszor feleslegesen, helyette megtaláljuk azokat a módszereket, amelyek természetes úton segítenek a stresszkezelésben.

