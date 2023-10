Vastag Csaba kis híján belehalt az alkoholizmusba – Elvonóra ment, hogy megmeneküljön

Vastag Csaba súlyos alkolfüggőségéről vallott.

Az első hazai X-Faktor győztese hosszú évekig küzdött, mire sikerült letenni a poharat.

Az alkoholfüggőség határán voltam. Sokszor voltam a pia miatt kórházban, elvonóra is elmentem, magamtól. Egy koncert után mondta nekem egy orvos, ha nem megyek haza, és folytatom aznap az ivást, végem van. 20 éves koromban úgy voltam vele, hogy maximum 30 éves koromig akarok élni, mert ezt az életvitelt nem lehet sokáig csinálni. Aztán 29 évesen ez a kép már nem volt ennyire vonzó. Sok-sok próbálkozásom volt a normális élet felé, volt, hogy hónapokig nem ittam semmit

– mondta Vastag Csaba a Frizbi Hajdú Péterrel legújabb adásának felvételén, amely pénteken este 19 órától elérhető a Frizbi TV YouTube-csatornáján.

Az énekes és Hajdú Péter korábban együtt is ivott, Csaba pedig kendőzetlen őszinteséggel vallotta be, hogy megpróbált túltenni Hajdún az italozás alkalmával. Elárulta, hogy az alkoholizálást mindig egyfajta versenynek fogta fel, ha pedig valami nem sikerült, szintén a piában keresett vigaszt – számol be a Blikk.

Az alkohol maga nem vonz, de a piálást sportként műveltem sok éven keresztül. Inkább a másnaposságot nem bírtam, és rájöttem, ha megiszom ezt-azt, jobban leszek.Volt, hogy három hónapig folyamatosan ittam. Mindig volt rá indok, mindig történt valami. Volt egy műsor, a Nagy Duett, ahol ötödikek lettünk. Én az utána következő három hétre nem is emlékszem... Pszichológushoz kellett járnom, mert ez a probléma a hétköznapjaim kárára ment. Én akartam lenni a leggyorsabb, én akartam a legtöbbet inni

– vallotta be Vastag Csaba, aki boldog, hogy ez már csak a távoli múlt.

A lehetőséget meghagytam, hogy ihassak, de meg tudom számolni, hányszor ittam az elmúlt két évben. Nemrég a feleségem kérése volt, hogy rúgjak be. Szerintem kíváncsi volt, hogyan viselkedem akkor. Koncerten voltunk, sorra hozta nekem a hideg söröket. Huszonkettőnél hagytuk abba a számolást, és semmi bajom nem volt

- tette hozzá az énekes.