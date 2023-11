G.w.M porig alázta Kulcsár Edinát: "Ne féltékenykedjél! Anyád jobb csaj, mint te!" – Az egykori szépségkirálynőt is támadják a kommentelők a kis Amara miatt

G.w.M több kommentelő szerint nyilvánosan alázza Kulcsár Edinát új reality műsorukban. A rapperre igencsak kiakadtak a nézők, de Edinát is savazzák rendesen, amiért nem biztosít szerintük elég nyugalmat közös kisbabájuknak, Amarának, és állandóan neonfények alatt alatatják.

A házaspár nemrég egy fizetős va­ló­ság­show-t indított a közöségi médiában. Edina állítólag igyekezett odafigyelni arra, hogy valamilyen módon kiszűrje a rosszindulatú embereket, ezért csak az tudja megtekinteni a műsorukat, aki előfizet rá.

Az epizódok azonban még így is megosztották a közönséget; sokan úgy vélik, hogy G.w.M mondatai túl sűrűn lépnek át egy bizonyos határt

– írta meg a Bors. Különösen az a jelenet verte ki a biztosítékot, amikor a rapper testvérének az esküvőjére tartottak a menyasszonnyal és G.w.M , azaz Varga Márk mamájával. Mivel a ceremóniára nem vitték el a féléves kislányukat, Amarát, a picit rábízták Edina édesanyjára, Kikire. Amikor megérkeztek, G.w.M azonnal bosszankodni kezdett:

Persze hogy anyád nincs lent. Hát miért lenne lent? Ötven perce szóltál neki...

Márknak ez a mérge gyorsan elszállt, és inkább Edinát vette célba.

Ne féltékenykedjél! Anyád jobb csaj, mint te.

A kritikus kijelentésre Edina kissé zavartan annyit mondott, hogy ezzel tisztában van, de a rapper itt nem hagyta abba a bántó szavakat.

Ideköltözök anyádhoz. Mondanám anyádnak is a dolgaimat: Kiki, főzz egy kávét most! Siessél, mert állba váglak!

Edina egyáltalán nem érti, miért kételkednek a szerelmükben a nézők és a kommentelők – de azt azért belátja, hogy korábban számára sem volt ismeretlen fogalom az önbecsapás.

Őszintén nem tudom, hogy miből gondoljátok azt, hogy bármi probléma is van a kapcsolatunkban. A lehető legboldogabban éljük a mindennapjainkat. Én mindig őszinte vagyok. Persze volt egy időszak az életemben, amikor magamat is becsaptam, és ezáltal akkor is azt mondtam, hogy jól vagyok, amikor valójában nem voltam jól, de tanultam belőle, szóval többet nem fordul elő

– ecsetelte a három gyermekes édesanya az Instagramon 24 órán át látható történetében. Edina belátja, hogy vannak hullámzóbb napjaik, ennek ellenére amióta együtt van Márkkal, folyamatosan azt hangoztatja, hogy milyen boldog vele.

Fotó: Tv2

Kulcsár Edina G.w.M miatt sírva jelentkezett be vlogján

G.w.M a depresszió jeleit mutatta, és mióta kijött a kórházból, megváltozott a viselkedése. Hanyagolja Edinát, és mindent a haverjaival beszél meg

– panaszolta könnyek között Kulcsár Edina egy korábbi vlogvideóban.

Nem is gondoltam volna, hogy ennyit fogok sírni ebben a vlogos dologban

– mondta Kulcsár Edina friss vlogbejegyzésében, amit a Bors szemlézett.

Edina sírva mondta el, hogy a férje nem segít neki semmit az otthoni teendőkben, de még hanyagolja is őt: a dolgait nem vele, hanem a haverjaival beszéli meg, akikkel minden idejét tölti.

Edina ugyanakkor a videóban arra is utalt, hogy Márk lelki problémákkal küzd, ezért teret kell hagynia, hogy összeszedje magát. A szomorú nő úgy fogalmazott:

Eddig hozzám se szólt, meg magában volt, most meg beszélget, nyilván ilyenkor az ember összekapja magát, hogyha itt vannak mások, csak mégis olyan szarul élem meg, hogy nem velem beszélget, nem mondja el, hogy mi van vele.

"Mikor alszik a kis Amara?" – Edinát is támadják a kommentelők

Kulcsár Edina kapcsán az verte ki a nézőknél a biztosítékot, hogy a kis Amarával az anyuka led fény alatt alszik, és hogy G.w.M a hajnali órákban rázza fel a gyermekét és párját, hogy elmenjenek megint egy titokzatos németországi utazásra. Sokan felelőtlennek nevezték az anyukát a látottak alapján, de úgy tűnik Edina sem hagyta szó nélkül a nézők vádjait.

Mindenkinek más a normális, éppen ezért nem létezik a normális, ahogyan a tökéletes sem. Ami nekem az, abban mások úgyis találnak valami hibát. Lehet, hogy én is találnék másokban, ha keresnék… De nem keresek, mert én a saját életemet élem, nem pedig másokét. Éppen ezért ne engedd, hogy mások vélemény kihatással legyen az életedre. Senki nem tudhatja, mennyi lemondással és munkával járt, hogy eljuss odáig, ahol ma tartasz. A fájdalmat és a magadban vívott harcok utáni boldogságot is te éled át egyedül, nem pedig más. Nem ismernek, neked viszont tudnod kell, hogy hemzseg a világ az olyan emberektől, akikben folyamatosan az dolgozik, hogy mások életében keressék a hibát. Igaz, hogy jogukban áll, de neked is jogodban áll teljesen figyelmen kívül hagyni őket. Hadd foglalkozzanak csak veled, ha magukat nem tartják annyira, hogy az idejüket magukra fordítsák! Szeresd magad!

– írta Kulcsár Edina a Facebook-oldalán.

A nézők közül néhányan úgy gondolják, hogy a celeb anyuka már saját ideológiát gyárt és az is elfogadhatóan hangzik számára, hogy gyermekük, Amara közelében dohányozzanak.

Próbál ideológiát gyártani ehhez, amiben élnek, mert a valóság felismerése összeomlással járna. Döbbenet, hogy ezt a dolgot, hogy éjjel felrázzák a gyereket, teljesen rendben lévőnek érzi és le akarja tudni ennyivel. Valami párhuzamos univerzumban él, idealizálja a fejében létrehozott világot. Nincs belátási képessége, ez jól látható ebből a posztból, tehát továbbra is így bánnak majd a gyerekekkel

– írta a Redditen egy néző.

Más azt írta a videók kapcsán, hogy

Napok óta nem láttam Edina két másik gyermekét, amikor hazajöttek is mentek egy gálára (gondolom akkor is más volt velük otthon) és most is egésznap úton voltak! Ez a nő soha nem teszi ágyba a gyerekeit ő maga? Sajnálom, de nem bírom elviselni amikor valaki folyamatosan szül, de minőségi időt tölteni b.szik a gyerekeivel! Minimális szociális életet élni, a dartsozás, mulatozás éjfélig/hajnalig az mi a f.sz volt te anyák gyöngye? A legkisebb meg szerencsétlen lassan felveszi a hordozó formáját, mert 24 órából 20-at abba tölt!

Más szintén Amarával kapcsolatban azt írta:

Minden gyermeknek joga van megfelelően élni és fejlődni, amit csináltok véleményem szerint kimeríti a gyerek olyan mértékű bántalmazását, amiben ti megvonjatok ezt tőle. Ha nem ebben a szarba ül akkor a TV előtt az ágyon Bogyó és Babócát nézve 6 hónaposan. Azért mert nem sír és tűr, nem azt jelenti, hogy jó neki. Nem hagyjátok nyugodtan aludni, ordibáltok, telefonáltok, dohányoztok mellette. Ha ez a reality b.zdmeg akkor szégyelljetek el magatokat, mert míg ti elitek a “nagybetűs” életet, addig a gyereket elhanyagoljatok. Egyetlen egyszer nem láttam, hogy egy csörgővel játszanátok vele, egy mesekönyvet lapozgatna, vagy egy normális gyerekdalt énekelnétek neki.