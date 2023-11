Harsányi Levente megkérte húsz évvel fiatalabb szerelme kezést

Harsányi Levente boldogabb nem is lehetne.

Fotó: Instagram/harsanyilevi/

Közösségi oldalán osztotta meg Harsányi Levente az örömhírt.

Nagy és csoda szép nap volt

- írta az Instagramon a műsovezető, jelezvén, hogy megkérte szerelme, Obersovszky Lara kezét.

Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb szerelme között hatalmas a szerelem: idén kezdtek el találkozgatni egymással, miután egy partin megismerkedtek egymással. Három hónap után pedig már gyermekeiket is bemutatták egymásnak, akikkel közösen még egy olaszországi álomnyaraláson is jártak – számolt be a Blikk.

A következő nagy lépés majd tőlem lesz a szerelmem, Lara irányába, de még ő sem tudja, mert meglepetés lesz. Ha minden jól alakul, akkor még idén megtörténik ez. Ilyen nőt kívánok mindenkinek, de ő már az enyém

– nyilatkozta korábban Larával kapcsolatban a műsorvezető titokzatosan.