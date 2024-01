Falusi Mariann több száz kilótól szabadult meg

A Pa-Dö-Dő még élő tagja Lang Györgyi mellett az életmódváltásáról is beszélt.

Csak a halála után derült ki, mennyire szerették az emberek… Forrás: Klubrádió

"Tudni kell, hogy életemben már több száz kilótól szabadultam meg, de mindig visszakúsztak rám"

- mondta el a Nők Lapjának Falusi, aki nemrég életmódot váltott és ennek köszönhetően már 23 kilótól megszabadult.

Az énekesnőnek tavaly januárban hunyt el az édesanyja, majd május végén Lang Györgyi, a Pa-Dö-Dő másik alapítója is meghalt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nők Lapja (@nok_lapja) által megosztott bejegyzés

Falusi Lang Györgyi halála után néhány nappal a Játékszín színpadán elsírta magát, majd Hernádi Judit is így tett. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy végül már a közönség is könnyezett, együtt gyászolták Györgyit.

"Csak a halála után derült ki, mennyire szerették az emberek… Én apukám halála napján is bementem a színházba énekelni. Ez a munkám, és ez nem választható kűr, hanem kötelesség. A nézők elvárják, hogy ha jegyük van az előadásra, ha esik, ha fúj, ott álljak a színpadon. Szerintem ez teljesen normális, ahogyan az is, hogy egy ilyen helyzetben az ember elérzékenyül. Annak akkor ott volt a helye. Mindnyájan megkönnyebbültünk"

- hangsúlyozta Mariann, amit a 24.hu idézett. Az énekesnő elárulta azt is, hogy senkivel nem tud olyan mélyen és őszintén beszélgetni, mint Lang Györgyivel. "Nagyon tiszteltem, amiért ilyen hihetetlen lelkierővel élte az életét" – mondta, és arról is beszélt, hogy Györgyi fiatal kora óta tudta, hogy szklerózis multiplexe van, így a Pa-Dö-Dő-korszakot is így nyomta végig.