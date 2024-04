Orbán Viktort idézve utasította el Majka a színész Molnár Áron kihívását: "Most jövök a templomból"

A Sztárbox tavalyi középsúlyú győztese kihívta az RTL-hez visszatért rapper-műsorvezetőt egy szabályos bokszmeccsre.

Üzenetet küldött Molnár Áron színész Majka műsorvezető-rappernek, aki 16 év után tér vissza az RTL-hez. Azt írta: „Szevasz, Majka! Hallottam, hogy visszaigazoltál az RTL-hez. Ezt nagy örömmel láttam és olvastam, mert így van lehetőségem, hogy kihívjalak téged egy bokszmeccsre, hogy a 2004-ben megnyert Sztárbox bajnoki övedet elnyerhessem tőled!”

Egyelőre nem csap össze egymással a színész és a rapper Fotó: RTL/MTI/Kovács Attila

A szintén Sztárbox-veterán Molnár hozzátette Instagram-posztjában: „A tét természetesen az én bajnoki övem is. Remélem, hogy van benned kraft, vagányság és bátorság, és kiállsz ellenem a Sztárbox új évadában egy meccsre!”

Szavait azzal zárta: „Úgy hallottam, hogy kajak csávó vagy, remélem, hogy nem futamodsz meg! Várom a válaszod és bízom a tökösségedben, lássuk, mit tud egy ózdi gyerek egy vajdasági gyerek ellen!”

Majka sem volt rest, azonnal válaszolt, amiből kiderült, kettejük összecsapására egyelőre nem fog sor kerülni, ráadásul a rapper egy Orbán Viktor idézettel kezdte a válaszát a közösségi oldalán.

„Áron !! Az ég áldjon meg !!!

Hat most ezt hogy ??? Vasárnapra ezt mééé találtad ki? Ember!! Most jövök a templomból!!! Na de most komolyan… Drága testvérem! Végignéztem a boxos pályafutásod, és igazán imponáló volt. Elhiszem, hogy tüzet kaptál, mert tényleg jól állt a pifff-pufff, de sok akadályba ütközik, hogy mi egymásnak essünk.

A legnyomósabb érv, hogy nekem 2024-re annyi munkám van, hogy esélytelen lenne felkészülnöm ellened olyan szinten, amivel megnyugtatóan sétálnék be a ringbe. Ahhoz, hogy kiporoljam a feneked minimum 6-7 hónap felkészülésre lenne szükség, heti 5 nap edzéssel, ami az én időbeosztásom mellett meg Tom Cruisenak se sikerülne a Mission Impossible 8-ban.

Persze lehetnék olyan is ,aki felmarkolna egy zsák pénzt, szarna mindenre, és az első menetben hanyatvágja magát, de az nem én vagyok. Ha már elvállaltam valamit, megcsinálom rendesen….És ezt nem tudnám.

Ha akarod, viszont rád küldöm az egyik emberemet, mert régóta a begyében vagy. Sebestyén Balázsnak hívják, és semmi dolga sincs azon kívül, hogy a kakassal kel reggel. Délután pont el tud menni felkészülni. Nekem azt hiszem mondta is egyszer, hogy nem nagyon csíp téged.”