Bazi nagy Hajdú Péter-lagzi – 100 fős, válogatott társaság előtt mondaná ki a boldogító igent szerelmének

A műsorvezető és szerelme, Láng Eszter már megálmodták az esküvő részleteit és időpontját.

A Hajdú Péter által gyártott, Összezárva című online műsorban a műsorvezető ujján karikagyűrű tűnt fel, napokkal később pedig a szerelme, Eszti ujján is egy születésnapi poszthoz feltöltött fotón. Többen arra gondoltak, hogy titokban összeházasodtak – írta meg a Bors.

Hajdú Péter most tiszta vizet öntött a pohárba, szó sincs titkos menyegzőről, és arról is lerántotta a leplet, mikor jön el az a bizonyos nagy nap. „Nem házasodtunk össze, eljegyzési gyűrű van mindkettőnk ujján. Szeretnénk az életünket összekötni Eszterrel, az esküvő most már hamarosan várható. Nagy tervezésben vagyunk, mert szeretném megadni a módját. Maximum száz ember lesz majd ott, hogy velünk ünnepeljen” – sorolta az elképzeléseiket.

Ha minden összejön, Hajdú Péter idén szeptemberben végre elveheti szerelmét Fotó: Instagram/hajdu_peter.official

Egy esküvő előkészületei óriási szervezést igényelnek. Hajdú Péter pedig szeretné megadni a módját, bár ebben jelentősen akadályozza, hogy Eszterrel rengeteget dolgoznak.

„Eddig nem volt időnk kellő mértékben a nagy napunkra koncentrálni. Egyrészt a tavalyi év folyamán beindult Eszter franchise-vállalkozása, és olyan jól működött, hogy Eszti mára már húsz üzlet tulajdonosa. Én pedig év elején kezdtem el dolgozni a Hell Boxing Kings nemzetközi bokszprojekten, aminek Roy Jones Jr., a világhírű bokszoló az arca. Hozzám tartozik tíz ország PR-kommunikációja, a streaming és a televízió is, szóval rengeteg a munka.

Úgy gondolom, hogy nem sürget sem a török, sem a tatár. Szeretnénk emlékezetessé tenni az esküvőt, ez pedig komoly előkészületeket igényel. Én lennék a legboldogabb, ha idén szeptember környékén sor kerülne rá, de még bármi közbeszólhat – mondta a Star magazinnak adott interjúban Hajdú Péter.