Dubajozós per: Kulcsár Edina bevallotta, hogy pontosan mit, hogyan és hányszor kellett csinálnia

Kulcsár Edina várandós, ezért csak videótelefonon tudott „részt venni” a dubajozós per néven elhíresült bírósági tárgyaláson. A hoszteszmunkákról kiderült, hogy szexuális szolgáltatásokat is elvártak a lányokról. Kulcsár Edina erről vallott.

Már hét éve húzódik a dubajozós per néven elhíresült bírósági ügy, melyben K. Zoltánt vádolják csinos, fiatal magyar lányok külföldre közvetítésével – írja a borsonline.hu. Ezekről a hoszteszmunkákról később kiderült, hogy szexuális szolgáltatásokat is elvártak a lányokról.

Kulcsár Edina videótelefonon keresztül vett részt a bírósági tárgyaláson/Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A botrány kirobbanása után napvilágra került, hogy a hölgyek különböző országokba utaztak, elsősorban Marokkóba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Libanonba. A vádiratban szereplő lányok közül többen inkognitóban maradtak. Azonban egyre több név került ki közülük nyilvánosságra, így például Kulcsár Edina, Kovács Dóra és Vajna Tímea.

A hétfői tárgyaláson ugyan nem jelent meg a várandós Kulcsár Edina, viszont videón bejelentkezett a vallomástételhez.

Ebben elmondta, hogy egyszer utazott K. Zoltán szervezésében Dubajba. Állítása szerint a feladata annyi volt, hogy egy szállodában pihenjen és partikon vegyen részt, miközben más lányokkal beszélgetett.

„Az volt a dolgunk a lányokkal, hogy betöltsük a teret, csak egymással kellett beszélgetnünk egy hatalmas nappaliban”

- szögezte le Edina.

A bíróságon ezután felolvastak egy korábbi vallomását, melyben Kulcsár Edina arról számolt be, hogy többször is járt Dubajban, Bejrútban, Marokkóban, Kairóban és Mikonoszon is. Erre Edina azt válaszolta, hogy erre már nem emlékszik.