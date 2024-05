Szilágyi Liliána úszóbajnok Mexikóban takarít

Elállt a pereskedéstől a korábbi Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő. Szilágyi Liliána korábban súlyos vádakkal illette édesapját. Mostanra azonban Mexikóban él, úgy hírlik, modellkedik és takarít.

Még 2021 végén vádolta meg édesapját, az ügyvéd Szilágyi Zoltánt a korábbi Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő, Szilágyi Liliána. Az egykori olimpikon azt állította, hogy bántalmazta őt.

Az apa két feljelentést is tett ellene, becsületsértés, valamint becsületsértés és kegyeletsértés miatt. A tárgyalásokat azonban felfüggesztették, amíg a rendőrség az úszónő kijelentéseit vizsgálta. A nyomozást ugyanakkor 2023 decemberében elévülésre hivatkozva abbahagyták, így az ügyvéd apa által indított perek folytatódhattak – tudatta a blikk.hu.

Mexikóban él manapság Szilágyi Liliána – Fotó: Instagram/lilianaszilagyi

Az egyik feljelentés azt követően történt, hogy Liliána először előállt kijelentéseivel. Az ügyben korábban már született elsőfokú, megszüntető végzés, ugyanis Szilágyi Zoltán az egyik tárgyaláson ott sem volt.

Az apa a második eljárást azért indította, mert Liliána Kadarkai Endrének adott interjújában arról beszélt, hogy Szilágyi Zoltán többször bántalmazta tettlegesen nagyapját, a vízilabda-legendaként is ismert Gyarmati Dezsőt, s azt is mondta, hogy az apai nagyanyja gyerekként molesztálta őt. Most azonban fény derült arra, hogy ennek az ügynek is vége – írta meg a blikk.hu.

Szilágyi Zoltán az április 30-án lezajlott tárgyaláson ejtette a vádat. Ezzel az eljárás megszűnik – mondta el a Blikknek az úszónő ügyvédje, dr. Keviczki István. Mint mondta, az apa nem azért lépett vissza, mert elfogadja lánya szavainak valóságtartalmát, egyéb okból tett így.

Az ügyvéd megjegyezte: Szilágyi Liliána jelenleg Mexikóban él, ezért aligha fogja tovább erőltetni a jogi lépéseket az édesapja.

A Blikk úgy tudja közeli ismerőseitől, hogy a volt úszónő szállodában takarít, Instagram-oldalán pedig szabadúszó modellként és jógaoktatóként utal magára és képeket is megosztott – írta a blikk.hu.