Zimány Linda kemény lépéseket tett az internetes zaklatók miatt: nemzetközi elfogatóparancs az egyik ellen

Zimány Lindánál betelt a pohár: jogi végzettségét és kollégái szakmai tapasztalatait bevetve akar fellépni a névtelen kommentelők ellen.

A celeb-jogász mintegy húsz éve éli életét a nyilvánosság előtt. Mindig rengeteg kritikát kapott, a közösségi oldalak elterjedése óta pedig olykor egyenesen zaklatják. Mostanra lett teljesen elege.

Zimány Linda nagy erőkkel lépne fel az internetes kommentelők ellen. Fotó: TV2

A Mokka vendége volt kedd délelőtt Zimány Linda, a műsorban az internetes zaklatásról beszélt a modell, aki úgy véli, akkor is meghatározza egy közszereplő életét az internetes mocskolódás, ha ő nem olvassa el, hiszen attól mások még látják.

A modellnek személyesen is meggyűlik a baja az internetes ámokfutókkal, hiszen jelenleg is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben egy külföldön tartózkodó elkövető ellen, aki folyamatosan zaklatta, mi több, életveszélyesen is megfenyegette a hozzászólások között