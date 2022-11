Zimány Linda: „Régimódi lány vagyok, szeretem, ha a férfi udvarol”

A modellnek nem tetszik, ahogyan a férfiak manapság ismerkednek.

Idén Zimány Linda is részt vett a népszerű, Dancing with the Start című táncos műsorban, ahonnan másodikként kellett távoznia. A műsor kapcsán a HOT! magazinnak szólalt meg, de sok más témát is érintettek a családi háttértől kezdve a lelki gondokon át egészen az ismerkedésig.

A blikk.hu szemléje szerint a modell öt éve jár pszichológushoz, így mostanra megtanulta: nem kell mindenkinek megfelelnie, és ha fejlődni szeretne, érdemes segítséget kérnie.

A szüleim nagyon a földön járnak, szerető hátteret biztosítanak, valamint az elmúlt öt évben járok pszichológushoz, ami fontos témákat hozott elő. Rájöttem, hogy a korábbról eltemetett sérelmeim okozták az elakadásaimat

– mesélte Zimány, aki azt is elmesélte, hogy a terápia hatására megnőtt az önbizalma: saját vállalkozásba kezdett, és elindította saját ruhamárkáját.

A modell azt is elmondta, hogy jelenleg kudarcnak élni meg a párkeresést, mert már találkozott olyan férfival, aki hamar feladja az ismerkedést.

Régimódi lány vagyok, szeretem, ha a férfi udvarol, időt szán arra, hogy megismerjük egymást. Ebben a felgyorsult világban nehezen tudom elfogadni, hogy volt, aki már tíz nap után azt javasolta, hogy utazzunk el együtt... Azt tapasztalom, hogy nehéz a férfiakkal, sokan érzelmileg megközelíthetetlenek, vagy három hét után feladják.

Hozzátette:

Biztosan fog eljön az, aki kíváncsi rám, akivel lesz időnk. (...) Akivel mindenről tudunk beszélni, a csillagászattól az autókig. Múzeumba ezer éve nem vitt el senki!

De jelenleg tesz is azért, hogy megtalálja ezt az illetőt: „Most kicsit aktívabb lettem, visszaírogatok azoknak, akik az elmúlt két hónapban kerestek, igyekszem kimozdulni, vacsorákra járni, és újra nyitott szemmel járok.”