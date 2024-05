David Beckham kínai óriáscégnek adta el magát

David Beckham leszerződött az AliExpress-szel: a kínai technológiai óriás Alibaba tulajdonában lévő online kiskereskedelmi platform globális nagykövete lett.

Az AliExpress – több kínai óriáscéghez hasonlóan – néhány hét múlva kezdődő UEFA labdarúgó Európa-bajnokság egyik szponzora lesz, Score More with AliExpress (Szerezz több gólt az AliExpress-szel) címmel fut majd a promóciója a meccsek alatt – számol be a BBC.

Illusztráció: 123rf.com

Az AliExpress közelebb hozza egymáshoz a szurkolókat és az Európa-bajnokságot, azáltal, hogy jegyeket nyerhetnek a meccsekre

- jelenttte ki David Beckham.

Az AliExpress ezzel csatlakozik több nagy kínai céghez, amelyek támogatják a foci Eb-t, beleértve az elektromos járműveket gyártó BYD-t és a Vivo elektronikai óriást.