Kéjes nyögések okoztak botrányt a foci-Eb sorsolásán

Éppen kihúzták Svájc csapatát Magyarország, Németország és Skócia mellé, amikor a nyögések megzavarták a közvetítést.

Giorgio Marchetti, az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA főtitkárhelyettese a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportsorsolásán. Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

– ezzel kommentálta Giorgio Marchetti, az UEFA főtitkár-helyettese a foci Európa bajnokság sorsolása közben azt, hogy kéjes nyögések zavarták meg a húzást. Az M4 közvetítette a sorsolást, a felvételükön 1 óra 1 perc után következik ez a rész.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF