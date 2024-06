„Ki sem mertem tenni a lábam otthonról” – Brutális kínzásnak vetette alá magát Osváth Zsolt

Megdöbbentő: 4 hónap alatt 17 kilót adott le Osváth Zsolt youtuber és étteremtulajdonos. Elmondása szerint csak azért tette ki magát ilyen kínzásnak, mert jól akart kinézni.

Mi van, ha 40 évesen be kell adni a kulcsot? – ezt a kérdést is feltette magának Osváth Zsolt, aki a közelmúltban úgy döntött, jelentős mennyiségű kilótól szabadul meg.

Elmondása szerint több alkalommal vágott már bele diétába, de néhány kilót sikerült csak leadnia. Mostanáig nem volt meg benne a kellő elhatározás – tudatta az nlc.hu a BEST magazin cikke alapján, amelynek a youtuber-étteremtulajdonos nyilatkozott.

Rengeteget fogyott Osváth Zsolt – Fotó: Facebook.com/osvathzsz

Az utóbbi hónapokban Osváth Zsolt 17 kilót faragott le a súlyából, azért, mert jól akart mutatni a tükörben.

Sokszor gondolok arra, hogy mi van, ha 40 évesen be kell adni a kulcsot. Szeretnék úgy a tükörbe nézni, hogy sovány és izmos vagyok. (…) Szívesen mondanám, hogy az egészségem miatt vágtam bele, meg hogy rendben legyen a vérnyomásom, esetleg hogy sokáig élhessek, de én csak jól akarok kinézni

– magyarázta a BEST-nek a vállalkozó.

Osváthnak elmondása szerint már nincsenek falási rohamai, tudatosabb étrendre váltott. Az első hetek azonban borzasztóak voltak számára.

Az első 3 hét brutál volt. Minden este kajával álmodtam. (…) Kezdetben ki sem mertem tenni a lábam otthonról, nehogy kísértésbe essek. Csak az edzőteremig mentem -

állította a BEST-ben a híresség.

Osváth Zsolt azt is elmondta, úgy érzi, ő belül mindig egy kövér fiú marad. Az is lehet, hogy lesz is még kövér, de most még élvezi, hogy nem liheg, ha fel kell mennie gyalog a negyedikre, hogy látszanak a kockák a hasán és hogy ismét szeret öltözködni – írt az nlc.hu a BEST magazin cikke alapján.