Mi történt? Leálltak a világ nagy weboldalai, elérhetetlen lett a CNN, a New York Times, a Reddit, a Bloomberg és az Amazon is

Ez lehetett az ok.

Kedd délelőtt elérhetetlenek lettek a világ nagy weboldalai, hírportáljai: többek között a Bloomberg, a Financial Times, a New York Times, a Reddit, a Twitch és az Amazon is. Egy webes tartalomközvetítő szolgáltatónál adódhatott gond.

Fotó: Pixabay

A fent említett weblapok közös szolgáltatója a Fastly nevű tartalomközvetítő (CDN) szolgáltató, amely a weblapok tartalmainak továbbításást végzi. Matt Taylor, a Financial Times egyik alkalmazottja Twitteren azt írta, hogy a

"Fastly egy masszív leállással küzd, ez vezetett a Twitch, a Pinterest, a Rddit, a Guardian és az FT 503-as hiba kódjához".

A CNBC beszámolója szerint is a Fastly-nál adódott gond, a cég már nagy erőkkel küzd a probléma megoldásán, több oldal elérhetőségét már helyre is állították időközben.

Forrás: Portfolio.hu