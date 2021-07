Így védekezhetünk a mobil-hackerek és kémprogramok ellen – röviden és tömören a legfontosabb lépések

2021-ban már nem is tűnnek olyan lehetetlennek a korábban csak filmekből ismert hackertámadások, nemrég az SMS-ben küldött csalások Magyarországon is több áldozatot szedtek, a most kirobbanó botrány szerint már évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust.



Kép:Pixabay

Amit jelenleg tudunk, az az hogy a célpontként kiválasztott emberek között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is

Mobil-gondok?

A legfőbb probléma az, hogy a legtöbb adatunkat, információinkat sok esetben a mobilunkon tároljuk. Amiket szeretnénk biztonságban tudni. Tökéletes megoldás nem létezik, de bizonyos óvintézkedéseket meg tudunk tenni annak érdekében, hogy megelőzzük a nagy bajt.

A leghamarabb észrevehető támadás az úgynevezett zsarolóvírus, ami átveszi az irányítást, sőt le is állítja az egész rendszert. Ekkor rendszerint egy üzenetet kapunk a csalótól, amelyben pénzt követel az adatokért cserébe. A legfontosabb az, hogy semmilyen körülmények között ne engedj ezeknek a zsarolásoknak! Bármit is olvasol a kijelződön, ne fizess egy forintot se!

A legveszélyesebb nem is látszik!

Azonban a zsarolóvírus mellett létezik egy sokkal kevésbé látványos, ám drasztikusabb módszere is a hackereknek, különféle rosszindulatú programokat tudnak telepíteni. Ezek annyira jól integrálódnak az operációs rendszerbe, hogy jóformán semmit nem veszünk észre az egészből. A készülék pedig ez idő alatt egyre jobban lassul, és egyre többet is hibázik.

De mit is tehetünk ellenük?

A legfontosabb az, hogy zárjuk a képernyőnket, sajnos a minták komolyabb háttértudás nélkül is könnyedén feltörhetők, szóval, ha van akkor inkább használjuk az ujjlenyomat-olvasó vagy az arcfelismerő funkciókat, bár ez most a maszkos időszakban nem a legideálisabb megoldás, mégis ez az egyik legbiztonságosabb.

A másik, amit fontos megtennünk az, hogy kerüljük az ingyenes WiFi-t. Persze ha rendszeresen megfordulunk éttermekben, kávézókban, különböző hotelekben ez nehéznek tűnik, de mégis érdemes erre odafigyelni. A felhasználók jelentős része örül annak, hogy nem kell a mobilnetet használni, de az az igazság, hogy az ingyenes internetnek sokkal súlyosabb ára van. A legtöbb ilyen bejelentkezésnél adatokat kérnek tőlünk, legyen az akár név, e-mail-cím, vagy csak egy átlagos Facebook bejelentkezés. Ha esetleg önszántunkból adjuk ki az adatainkat, abban az esetben is érdemes megvizsgálni, hogy valóban annak a cégnek küldtük el, amelyiknek szerettük volna. Mert egy hacker számára nincs könnyebb megoldás az adatlopásra mint létrehozni egy veszélytelennek tűnő nyilvános WiFi hálózatot, amelyre rácsatlakozhatunk, majd minden adatunkhoz, és bizalmas információinkhoz könnyedén hozzáférhet.

Adatlopások?

Az itthoni adatlopásos események fényében érdemes arról is beszélni, hogyha valami gyanúsan csábító az valószínűleg átverés. Ezért, ha ilyen ajánlattal találkozunk, érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt rákattintunk. Sajnos az esetek jelentős részében telefonon nehezebb kiszúrni egy hamis URL-t, a harsány, villogó de kecsegtető ajánlatot kínáló bannereket mind ismerjük, és kerüljük. De pár év alatt annyira sokat fejlődtek az adatlopásra szakosodott csalók, hogy gyakorlott szemek számára is megtévesztő oldalakat tudnak létrehozni. Legyünk résen, hiszen bármelyik mögött ott lehet akár a trójai vírus is, sőt rosszabb esetben a bankszámlánkhoz személyes információinkhoz is hozzáférhetnek egyetlen kattintással. Ezért, ha gyanús linket kapunk SMS-ben, vagy Messengeren inkább törüljük ki.

Már telefonon is elérhetőek a különböző vírusírtók, nem árt, ha egyet mi is beszerezzünk, persze az is nagy segítség az adataink megvédésben, ha a fizetős alkalmazásokat nem ingyenes, ám gyanús kétesnek látszó oldalakról szerezzük be. Törekedjünk arra, hogy az alkalmazásainkat csak a hivatalos forrásból töltsük le.

Figyeljünk a tartalomfogyasztásra!

Ezen felül már csak egy dologra fontos figyelni, ami pedig nem más, mint a körültekintő és tudatos tartalomfogyasztás.

A hackerek szeretik meglovagolni az aktualitásokat, hiszen azokra mindig sokan keresnek rá és a kíváncsiság végett sokat is kattintanak különböző forrásokra. Így az utóbbi években koronavírus okozta félelmet használják fel erre.

A Kaspersky kutatói fedezték fel múlt évben azt is, hogy hackerek spam e-maileket küldenek felhasználóknak, amelyekben további információkat árulnak el az arcmaszkokkal és a vírus terjedésével kapcsolatban.

Persze ez nem igaz, a melléklet megnyitása elindított egy malware-t, így banki bejelentkezési adatokat tudtak lopni, és a személyes információkhoz is teljes mértékben hozzáfértek.

Minimalizáljunk!

A telefonunk védelmére, sajnos tökéletes védelem nem létezik, de ha ezeket a tippeket betartjuk sokkal kisebb az esélye annak, hogy támadás áldozatává válunk. Persze a tudatos tartalomfogyasztás abban is segít, hogy ne dőljünk be minden félinformációnak, vagy álhírnek. Azonban a legfontosabb az, hogy akármennyire is macerás és kellemetlen, rendszeresen frissítsük a telefonunkat és a gyakran használt alkalmazásainkat. Amiket pedig nem használunk azokat nyugodtan törüljük le, így nem csak tárhelyet spórolunk, de lehet, hogy az eszközünk is gyorsabbá válik. Illetve ezekről beszélgessünk olyan ismerőseinkkel és barátainkkal, akik okostelefont használnak, de a rájuk leselkedő veszélyekkel nincsenek teljes mértékben tisztában.