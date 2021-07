Pörög tovább a Pegasus-botrány, a tényfeltáró portál újabb adalékokkal és részeletekkel rukkolt elő. Most a Gémes György gödöllői polgármester elleni feltételezett titkosszolgálati akciókról írnak. Egyre mocskosabb részletek kerülnek.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Direkt36 azt írja, hogy nemrég betörtek az ellenzékhez sorolt, ám konzervatív, jobboldali Gémes György gödöllői polgármester lakásába – írja a direk36 a telex.hu felületén.

2018. december 11-én nemcsak a polgármesterhez törtek be, hanem a vele egy házban, de külön lakrészben élő fiához is. Ez követte bő két héttel később egy újabb betörés, ezúttal Gémesi szomszédban lakó lányához. Mivel hozzá a karácsony utáni napokban hatoltak be, jó pár értékes ajándék hevert a fa alatt. Csakhogy ismét alig vittek el valamit.

Gémes már ekkor a magyar titkosszolgálat megfélemlítési akcióira gyanakodott.

A polgármester telefonszáma is szerepel azonban abban a most kiszivárgott nemzetközi adatbázisban, amely azt mutatja, hogy az NSO nevű izraeli kémszoftvercég ügyfelei milyen telefonszámokat választottak ki megfigyelések célpontjának.

Számos közvetett bizonyíték van arra, hogy a magyar célpontok kiválasztása mögött magyar állami szervek állnak.

A kiszivárgott adatok szerint Gémesi György mobiltelefonjának célpontként való kiválasztása 2018 végén, tehát

a betöréseket megelőző időszakban történt.

A polgármester telefonkészülékét nem tudtuk átvizsgálni, mivel azt már lecserélte, és a rajta lévő adatokat is törölték.

Az ellenzéki polgármesterrel egy időben, 2018 végén választották ki a kémszoftver célpontjává Gémesi egy kormányzati ismerősét. Emellett két olyan telefonszám is felbukkan a kiszivárgott listán, melyek Gémesi párttársához és volt alpolgármesteréhez kötődnek.

Gémesit elmondása szerint évek óta zaklatják, fenyegetik, és

a nyilvánosság előtt is beszélt arról a gyanújáról, miszerint a magyar titkosszolgálatok megfigyelik.

Gémesi állítása szerint ráadásul Orbán bevetése mellett mással is próbálkoztak ellenfelei: munkatársai közül 15-20 embert is megkörnyékeztek, hogy árulják őt el és szállítsanak róla terhelő információkat. Végül ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a kormánypárt bevegye Gödöllőt, Gémesi nyolcadszorra is nyert.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán