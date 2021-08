Helyi vállalkozásnak helyi marketing

A helyi online marketing az egyik legkiválóbb eszköze annak, hogy vállalkozásunk híre mindenkihez eljusson üzletünk közelében. A potenciális ügyfelek elérésére számos módszer áll rendelkezésünkre, amelyekkel egészen új távlatok nyílhatnak meg cégünk előtt. Boda István, a Marketing21 ügynökség szakértője összegyűjtött néhány helyi online marketing tippet és ötletet, amelyek segítenek abban, hogy egy vállalkozás új magasságokba emelkedjen. (x)

Helyi keresőoptimalizálás, más néven local SEO

A helyi keresőoptimalizálás (SEO – Search Engine Optimalization) számtalan vállalkozásnak hozta meg a kívánt sikert. Segít felvenni a kapcsolatot az olyan potenciális ügyfelekkel, akik éppen a Te vállalkozásodat keresik – csak még nem tudnak róla. A helyi SEO tevékenység leginkább ahhoz hasonlítható, amikor egy utcai bolt igyekszik minél szebb és figyelemfelkeltőbb kirakattal becsalogatni a vásárlókat, csak kirakat helyett online érdemesebb egy Google Cégem profilt regisztrálni a vállalkozásnak.

Tudtad, hogy a potenciális ügyfelek a Google segítségével legtöbbször helyi kereséseket végeznek és márka-elkötelezettségük 85 százaléka a helyi adatlapokat célozza meg? A legtöbben a keresőben lokális szolgáltatások után kutatnak, amelyek a tartózkodási helyükhöz közel találhatók. Amikor valaki beír egy adott terméket vagy szolgáltatást a keresőbe, általában olyan kifejezések követik, mint „közelben”, „helyben”, „városban” és így tovább. Így csakis a legfontosabb és a tűpontos eredményeket fogja feldobni a Google.

Google Cégem Profil optimalizálása

Egy helyi vállalkozásnak szükséges ezekre a lokális keresésekre fókuszálni. Ahhoz, hogy a helyi ügyfeleket sikerüljön magunkhoz édesgetni, mindenképp optimalizálni kell a cég adatlapját is. Így sokkal nagyobb eséllyel találhatják meg szolgáltatásunkat. Itt jön a képbe a helyi vállalkozásoknak a Google Cégem szerteágazó eszköztára.

A Google Cégem profil optimalizálása során érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vállalkozás nevének pontos megadására, az elsődleges kategória és a további kategóriák kiválasztására, valamint a nyitvatartás, a cím és a kapcsolódó információk pontos kitöltésére (szolgáltatások, termékek, weboldal link, telefonszám).

A Google Cégem profil mellett a helyi vállalkozásoknak is szüksége van weboldalra. Ráadásul a honlapokat optimalizálni is kell, hogy még több potenciális ügyfélnek sikerüljön megtalálni. Ennek egyik módja a honlapon található szövegek megfelelő és részletes megírása, azonban az összetettebb technikai feladatok elvégzéséhez már érdemes SEO szakértő segítségét is igénybe venni.

Közösségi média

Talán 2021-ben már be se kell mutatni, hogy mennyire fontos a közösségi média marketing a vállalkozások életében. Gyakran azonban azt látjuk, hogy a cégek átesnek a ló túloldalára és minden felületen meg akarnak jelenni: egyszerre próbálják menedzselni Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube, Tiktok oldalaikat, de valójában egyik felületre sincs elég idejük. Érdemes mértéket tartani: elég egy-két felületen jelen lenni, ott viszont minőségi és rendszeres tartalmat adni a követőknek. Többet ér egy karbantartott Facebook és Instagram oldal, mint 6 alig kezelt és összecsapott posztokat tartalmazó felület.

Kössük össze az online-t az offline-al

A helyi vállalkozások általában rendelkeznek ügyfélfogadó térrel: legyen az egy kávézó, étterem vagy egy kisbolt, a betérő vásárlókkal is foglalkozni kell. Az eladótér kialakítása során érdemes megjeleníteni a vállalkozás online elérhetőségeit is, például egy QR kódon a honlapot, esetleg a Facebook-oldal linkjét. Ha egy étterem étlapja nem tartalmaz online elérhetőségeket, akkor a korábbi vendégek kisebb valószínűséggel fogják követni a közösségi médiában, így nagyon sok potenciális vendéget fog veszíteni.

