Megdöbbentő! Akár tűzet is okozhat a Kínából rendelt laptop alkatrész

A laptop karbantartást a legtöbb felhasználó félvállról veszi, részben azért, mert a laptopon belüli porosodás mértéke szabad szemmel nem látható, részben pedig azért, mert nem érzi fontosnak azt. A gyakorlatban ugyanakkor kifejezetten tanácsos időközönként áttisztítani a laptopokat, a munka nagyobbik felét pedig otthon is elvégezhetjük.

A külső porosodást és a kijelzőn található foltokat, maszatokat nagyon könnyű tisztítani egy egyszerű ablaktisztító folyadékkal átitatott, nedves ronggyal. A feladat csupán annyi, hogy a befújt, de nem eláztatott kendővel áttöröljük az eszközt.

– magyarázta Malatidesz Zsolt, a Laptopszaki cégvezetője.

Először felmelegszik, később már le is áll a laptop

Malatidesz Zsolt szerint a laptop belső takarítása már más kategóriába esik. Vannak, akik úgy érzik, otthon is boldogulnak, és egyedül kezdik el szétszedni a laptopjukat, de az eszköz szétbontása – és persze főként az összerakása – illetve az alkatrészek tisztítása speciális szaktudást és eszközöket igényel. Megfelelő szaktudás nélkül akár javíthatatlan károk is keletkezhetnek, ezért érdemes szakemberre bízni a javítást..

„A por folyamatosan rakódik le a gépen belül és egyre vastagabb réteget képez. Ez egyrészt eltömíti, másrészt túlterheli a ventilátort, mivel sokkal többet kell pörögnie, ami így jobban meríti a laptop akkumulátorát is. Első tünetként az szokott jelentkezni, hogy gépelés közben melegszik a gép, a második fázisban már lassul is, majd egy bizonyos szint után teljesen váratlanul lekapcsol. A laptopokban ugyanis van egy védelmi reakció, ezért meghatározott hőmérséklet felett vészleállás történik, ami hosszútávon akár az adatok, így fotók és dokumentumok elvesztéséhez is vezethet”