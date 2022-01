A duguláselhárítás Budapesten már évtizedek óta súlyos gondot okoz

Hiába a fejlett csatorna- és vízhálózat, ha az egyre növekvő lakosság és vízigény folyamatos terhelés alá helyezi a rendszert, ennek következtében pedig a hálózatban komoly problémák keletkezhetnek. Mit is okoz viszont pontosan egy vezeték eldugulása, és miért történhet ez meg? (x)

A fővárosi csatornarendszer túlterhelése általában a nem megfelelő használat miatt következik be. Az emberek mindenfélét beledobálnak a vécékbe és a lefolyókba, ami a csatornákban összegyűlhet, összeállhat, majd különféle szűkületeket okozhat. Ezekből idővel komoly dugulások keletkeznek. A másik probléma, hogy sok helyen elavultak a csőrendszerek, amikben évtizedes lerakódások okozhatnak problémákat. Ilyen rendszerekkel általában régi épületeknél találkozhatunk, ahol az akár több évtizedes csöveken keresztül már egyre nehezebben megy le a víz, és gyakran el is dugul. Azt a kellemetlenséget pedig sajnos legtöbbünk ismeri, hogy mit is jelent mindennapi életünkre nézve egy ilyen dugulás.

Lehetséges megoldások a megelőzésre

A helyzet egyik lehetséges megoldása a megfelelő duguláselhárítás megelőzése lehet, amit rendszeres karbantartással és odafigyeléssel tudunk kivitelezni. Vécépapíron kívül lehetőleg semmi mást ne dobjunk a kagylóba. Mosogatás előtt az ételmaradékot távolítsuk el a tányérokból. Minden mosogatás alkalmával nyissunk forró vizet, és pár másodpercig folyassuk a lefolyóba azt, hogy a meleg víz feloldhassa az esetlegesen lerakódott zsiradékot. Amennyiben rendelkezésünkre áll szakemberi kapcsolat, kérjük meg, hogy rendszeresen ellenőrizze rendszerünket és végezze el az általános karbantartási munkákat időnként. Régi vezetékekkel rendelkező épületek esetén, ha nem oldották meg a csövek cseréjét vagy felújítását, akkor egy teljes átmosás sem árt. Ilyenkor különféle tisztítófolyadékokkal mossák át a csőrendszereket, amelyek feloldják a lerakódásokat. Szintén hasznos lehet, ha bizonyos időközönként a mosogatóba ecetet öntünk és hagyjuk azt kicsit állni. Ha tudjuk, hogy a rendszerünk hajlamos a meghibásodásra, mindenképp figyeljünk rá oda. Például öntsünk rendszeresen tisztítófolyadékokat a lefolyóba megelőző jelleggel, illetve beszerezhetünk egy csőgörényt is. A csőgörény segítségével a kisebb dugulások is könnyedén feltérképezhetőek és orvosolhatóak. Azonban érdemes óvatosnak lennünk ezzel. Ha túl nagy erővel próbáljuk vele a dugulást eltávolítani, könnyedén kárt tehetünk a csőhálózatunkban. Tehát inkább ezt is amolyan végső megoldásként kellene alkalmaznunk, például ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy szakembert hívjunk.

...ha már megtörtént a baj

Amennyiben eldugult mondjuk a vécé és tudjuk, hogy a szennyvízcsövek már régiek, a legjobb, ha mi magunk nem próbálkozunk drasztikus megoldásokkal. Az elöregedett csövekkel babrálva könnyen okozhatunk olyan balesetet vagy nagyobb problémát, amit egy szakember gondosan el tud kerülni. Hívjuk inkább egy megbízható duguláselhárítót, akinek ez a szakmája. Ha szükséges a duguláselhárítás Budapest környékén, keressük bizalommal a dugulas-dugulaselharitas.hu szakembereit, akik rendszeres karbantartás is vállalnak, kifejezetten a régi épületek rendszereire szakosodva. Számtalan felesleges problémától és kiadástól kímélhetjük meg magunkat így. Egy képzett szakember egyszerűen és villámgyorsan kijavíthat olyan hibákat, amiket mi laikusok valószínűleg csak még jobban elrontanánk. Tehát ha úgy látjuk, hogy egy egyszerű lefolyótisztító nem oldja meg a dolgokat, a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldást egy szakember felkeresése jelenti.

Partner tartalom