Egy új, független jelentésből egyértelműen kiderült, hogy orosz katonai eszközök vannak a zaporizzsjai atomerőmű turbinacsarnokában

Ugyan előzetesen okkal lehetett félni attól, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) zaporizzsjai atomerőművet megcélzó küldetésének nem lesz valódi eredménye, az ENSZ-hez tartozó szervezet kedden kiadott jelentése alapján a körülményekhez képest igencsak hasznosnak bizonyult a látogatás.

Orosz műveleti harckocsik tartanak a zaporizzsjai régió irányába 2022. szeptember 8-án.

Fotó: STRINGER / AFP

A NAÜ ellenőreinek több napjukba telt odaérni az erőműhöz, ám végül múlt csütörtökön megérkeztek oda, és a delegációt vezető főigazgató még aznap bejelentette, hogy egy kisebb csapat ott is marad, ami óriási fegyverténynek tűnt. Eközben persze zajlott az élet az erőmű körül is:

pár nappal később kiderült, hogy kiesett az atomerőmű utolsó fő távvezetéke; hétfőn pedig megszakadt az összeköttetés az erőmű és az ukrán hálózat között, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom közlése szerint az orosz erők ágyúzásai nyomán keletkezett tűz miatt.

Így nem volt meglepő, hogy a NAÜ kedden továbbra is hangsúlyozta, hogy tarthatatlan a helyzet az erőműnél, és számos ajánlást fogalmazott meg a kockázatok csökkentésének érdekében. Moszkva viszont rögtön jelezte, hogy magyarázatot vár a jelentés miatt, az ugyanis számos kérdést vet fel szerintük, és erősen kifogásolta azt is, hogy a jelentés nem nevezte meg Ukrajnát az erőmű elleni támadások felelőseként.

A Telex Aszódi Attila nukleáris szakértő, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárának segítségével próbálta meg kibogozni a helyzetet.

Lényeges hozadéka a küldetésnek többek között, hogy rengeteg olyan dolgot sikerült megerősíteni, amelyekről korábban csak feltételezések voltak, ezekkel kapcsolatban most már tényekre alapozott információk vannak, jegyzőkönyveket vettek fel róluk, és beszéltek az ottani személyzettel is, ami jelentősen csökkenti a bizonytalanságot.

A jelentésben többek közt a nukleáris üzemanyagot és a szilárd radioaktív hulladékot tároló létesítményeket is magában foglaló egyik épület tetejét ért találatról is van kép, ahogy arról is, hogy Z betűs teherautók állnak az erőmű egyik turbinacsarnokában. Aszódi szerint ez is lényeges eredmény, mert míg eddig csak szóbeli infókra és drónfelvételekre lehetett hivatkozni,

most már egyértelműen látszik, hogy tényleg ott vannak orosz katonák, orosz katonai eszközök a telephelyen, és megkérdőjelezhetetlen tény az is, hogy technológiai rendszerek közelében is vannak ilyen eszközök, amire egy atomerőmű egyszerűen nincs felkészítve.

A szakértő szerint, abból, hogy -vélhetően- robbanószerrel megpakolt teherautók állnak a turbinacsarnokban, arra lehet következtetni, hogy a katonai eszközök egy része azért lehet a létesítményben, mert ezzel akarják elrettenteni az ukránokat attól, hogy fegyveres erőkkel próbálják meg visszafoglalni az erőművet.

Így lényegében arról van szó, hogy a létesítmény egy háborús konfliktusban túszul esett, ami abszolút kívül esik a normákon. Elvégre egy ukrán területen, ukrán tulajdonban lévő erőműről van szó.

Arról, hogy a NAÜ milyen ajánlásokat tett az atomerőmű biztonságos működésével és fenntartásával kapcsolatban, a Telex.hu cikkében olvashatnak.