SzakMÁzz!: Idén is több ezer tanulót várnak a pályaorientációs és szakképzési kiállításra – itt vannak a részletek!

Október 4-5. között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) kiemelt támogatásával rendezik meg a SzakMÁzz! Budapest 2022 Pályaválasztási Kiállítást. A budapesti kamara saját standdal és különleges vendégek segítségével mutatja be, milyen menő dolog szakmát tanulni. Az általános iskolás, középiskolás fiatalok és szüleik, valamint a pedagógusok számára megrendezett eseményen több tucat szakmát élő bemutatókon ismerhetnek meg a résztvevők.

A SzakMÁzz! Kiállításon kiemelt támogatóként részt vevő BKIK 2013 óta foglalkozik pályaorientációval együttműködve Budapest Főváros Kormányhivatalával. A nyitónapon BKIK Pályaorientációs Pötty elnevezésű, a szakmatanulást népszerűsítő standján ebben az évben a közkedvelt influenszer páros, Verebélyi Vivi és Nagy Norbi is jelen voltak tovább fokozva a már a kiállítás első óráiban is kimagasló érdeklődést. A Junior Skills szakmai versenyen részt vevő asztalosok élőben mutatják meg az érdeklődőknek a famegmunkálási műveleteket, a kárpitos tanulók pedig betekintést adnak szakmájuk fortélyaiba. A rendezvényen a budapesti kamara szakértői mindemellett bemutatják az is, hogy az iskolákban, nyári táborokban és egyéb helyszíneken/rendezvényeken milyen játékos eszközökkel tudják felmérni a gyerekek képességeit és megjelölni számukra a helyes irányt.

A budapesti kamara pályaorientációs szakemberei az Ipar 4.0 és az Szakképzés 4.0 keretrendszere mentén, speciális módszertannal segítik a gyerekeket a pályaválasztásban: idén immár több mint 2500 gyerekkel találkoztak valamilyen fórumon, sokukkal egyéni tanácsadás keretében. A BKIK munkatársai az élményalapú, de strukturált játékra helyezik a hangsúlyt és pályaorientációs foglalkozásaikon a szociális készségek, a precizitás, a rugalmasság és a verbális kommunikáció fejlesztésével is foglalkoznak. A diákok pályaválasztását rendhagyó osztályfőnöki órákkal, igény esetén a szülői értekezleteken való részvétellel, díjmentes pályaorientációs órákkal, nyári táborokban, gyár-, üzem- és tanműhely látogatások szervezésével és számos rendezvényen is segítik. Kiterjedt iskolai kapcsolatrendszere mellett a kamara az olyan hazai és nemzetközi szakmai versenyeken való részvételt is segíti, mint a WorldSkills, a EuroSkills, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek vagy a Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

A SzakMÁzz! Kiállításon a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Megismerhetik az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

A SzakMÁzz! Budapest 2022 Pályaválasztási Kiállítás résztvevői:

Szervező: Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum

Semmelweis Egyetem Szakképző Intézményei

Budapeti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Technikum

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

MÁV-Volán csoport

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Budapesti Tagozata

Tető Építők Egyesülete

Talent Ágazati Képzőközpont

Technológiai és Ipari Minisztérium

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Kövessi Erzsébet Baptista Szakképző Iskola

Gourmand Középiskola

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma

Salkaházi Sára Katolikus Szakközépiskola

Keleti István AMI és Művészeti Szakgimnázium

Országos Rendőr Főkapitányság/ Budapesti Rendőr Főkapitányság

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

BKV Zrt.

Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

FPSZ Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye

Kamaszfesztivál

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tudásépítő-Team Ágazati Képzőközpont

Premier Művészeti Szakgimnázium

Mátrix Szakképző Iskola

További információ: szakmazzbudapest.hu