A kiszámíthatatlan ingatlanpiacon is lehet keresni

Kivárni és felkészülni! Kiszámíthatatlanságban minden lépés kockázatos. – ezt üzenik a „Biznisz az ingatlanban" című PP Konferencia előadói. Izgalmas most is az ingatlanpiac. De nem úgy, ahogyan tavaly. Akkor az egekbe emelkedtek az ingatlanárak, most egy kicsi csökkenés elindult, de erre még nem mozdultak a befektetők sem. Az eladók és a vevők is inkább kivárnak. Nem tudni, mi történik holnap.

Kivárás és taktika. Ez jellemző az ingatlanok piacára. Az áremelkedések megálltak. Egy picit csökkentek. Felére esett vissza a piac. Ez korántsem a tétlenséget jelenti. Inkább a felkészülést. De milyen irányba?

A befektetők is visszahúzódtak. A világban uralkodó kiszámíthatatlanságban most minden lépés kockázatos. Az infláció elszabadulása, a devizaárfolyamok hektikus mozgása, a rezsikrízis azonban új reflexeket váltott ki eladóból, vevőből egyaránt.

A cégtulajdonosok számára a céges és magán ingatlanvagyonuk biztonságba helyezése lett a legfontosabb. Nem véletlenül, tömegesen választják magáningatlanjaik átpakolását is új cégstruktúrákba. Új beruházások helyett inkább az energiahatékonyságot növelő felújítások felé nyitnak. S nem utolsósorban elkezdtek okosan gazdálkodni az ingatlanjaikkal.

A vásárlás és eladás most nem prioritás!

Most nagyobbakat lehet veszíteni, mint stabil gazdasági helyzetben. Aki előre lát, az ki tudja számítani az okos ingatlangazdálkodáshoz vezető lépéseket!

Merre tovább? Erre a kérdésre keresik a választ a Biznisz az ingatlanban – 2023 című PP–BKIK konferencia előadói és a kkv-ingatlantulajdonosok, ingatlanvagyonukat biztonságba tudni akaró vállalatvezetők a PP Konferenciaközpont március 2.-i hibrid konferenciáján.

