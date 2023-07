„Élvezzék a merülést uraim” – kiszivárgott az utolsó kommunikáció a Titánnal

Már a tragédia előtt tudhatták, hogy vár rájuk a végzet – írta meg a promotions.hu.

Fotó: The Mirror

Egy nem hivatalos forrásból került elő egy irat, ami az utolsó beszélgetéseket tartalmazza a Titán tengeralattjáróval, melynek minden utasa életét vesztette.A promotions.hu megírta, hogy a beszélgetés valószínüleg az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush és az anyahajó, a Polar Prince fedélzetén lévők között zajlott.

7:52-kor kezdődik a párbeszéd, melyben leengedik a tengeralattjárót, és kezdetét veszi a merülés.

„Élvezzétek a merülést, uraim”

- mondta az anyahajó.

Ezután rendszerellenőrzés következett, melynek eredménye 8:32-kor be is futott, erről tájékoztatták is a Polar Prince-t:

„Minden rendszer normálisan működik. Jó formában vagyunk. Folytatjuk az ereszkedést a tervek szerint.”

Állítólag 9:28-kor a Titán legénysége egy riasztást észlelt a Valós Idejű Megfigyelő rendszeren keresztül (RTM).

A csapat közben egyeztetett az anyahajóval, hogy azonnal állítsák le a merülést és kezdjék meg az utat felfelé. Az emelkedés azonban a vártnál sokkal lassabban haladt.

9:50-kor a Polar Prince még megpróbálta elérni a tengeralattjárót:

„ Nem kapunk jelet tőletek, frissítsétek az állapototokat. Nem tudunk elérni, a mentési koordináták felé indulunk. Jelentést kérünk! Kérlek, válaszolj, ha tudsz”

Az anyahajó próbálta később elérni a Titánt, de már hiába.

Belegondolni is szörnyű mit érezhettek a fedélzeten lévők, tekintve, hogy valószínüleg már 18 perccel a tragédia előtt tisztában voltak a problémákkal.