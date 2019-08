Valamivel kevesebb, mint egymillióért hírdetik az énekes egykori autóját.

Korda György legendás prémium sportlimunzinjaként hirdeti az autóját valaki az egyik magyar portálon. Az viszont már korántsem volt biztos, vajon tényleg Korda Györgyé volt-e az autó, avagy csak reklámfogásról van szó. Most a Bors felkereste az énekest az üggyel kapcsolatban.

– kezdte a lapnak Korda György, aki büszke arra, hogy élete során számos kocsija volt.

„Volt egyszer egy Honda Legendem húsz éve fél évig, de mit tudom én, mi van vele. Mit tehetek róla, hogy a nevemmel árulják? Egyáltalán nem zavar, sőt, büszke va­gyok rá. Annyi autóm volt már! Semmit nem tudok róla. Aki a környékünkön hirdet lakást, az azt írja, hogy ingatlan a Hotel Villa Korda közelében. Ezzel mit tudok kezdeni? Ha ez előny neki, hogy valaha az enyém volt, hát árulja! Mit törődöm vele húsz év után? Nem emlékszem, hogy kinek adtam el, de az biztos, hogy nem lehetett szegény ember, hiszen még mindig egymillió.

Klári is kiszúrta, mutatta a képet is a kocsiról, ő is kérdezte, emlékszem-e? De nem emlékszem. Valószínűleg ilyen szürke színe volt. Abban az időben a Legend volt a Honda vezérkocsija. Mint a Toyotának a Lexus