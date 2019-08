Berki elkezdte a kampányát – közben szabálytalanul parkolt a terepjárójával

A 168 óra munkatársánknak sikerült néhány képet készítenie arról, hogy a Budapest főpolgármesteri címéért induló Berki Krisztián aláírásokat gyűjt Kőbánya-Kispesten.

Ehhez a stábja ott állította fel a pultot, ahol a politikai pártok is szokták, Berki Krisztiánnak azonban sikerült olyan helyen várakoznia a Range Roverével, ahova be se hajthatna, oda ugyanis, ahol megállt, hivatalosan csak BKK járművei kanyarodhatnak be.

A közjáték mindössze 5-6 percig tartott, amíg Berki Krisztián kiszállt a kocsijából, feszített és szelfizett néhány járókelővel. Egyvalakit láttunk, aki alá is írt neki. Ezután a stábja már szét is szedte a pultot, amelyet bepakoltak a kocsiba.

Forrás: 168 óra