Útinform: balesetek lassítják a forgalmat országszerte

Budapestre befelé a legtöbb főbb útvonalon már most nagy a tumultus.

Az Útinform szerda reggeli jelentése szerint a következő a helyzet az utakon:

- A 81-es főúton, Mór belterületén egy személyautó és egy kisbusz karambolozott. A 26-os km-nél a főutat lezárták, a forgalmat a városon keresztül terelik el.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

- Az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya között, két hosszabb szakaszon burkolatfelújítást végeznek. Mindkét irányban sávelhúzásos forgalomterelésre készüljenek! Az érintett munkaterületnél lelassul a járműforgalom, de nincs komolyabb fennakadás.

- Nehéz az előrejutás a 7-es főúton Diósd központjától a főváros felé, mert az M0-ás autóút csatlakozásánál korábban baleset történ.

- Az M0-s autóút déli szektorán mindkét irányban élénk a forgalom, de még nem tapasztalható torlódás.

- Az 53-as főúton, Kiskunhalasnál, a 69-es km-nél egy motoros az árokba hajtott. Útszűkület mellett helyszínelnek.

- Az M3-as autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt, Hatvan és Gödöllő között, a mogyoródi szakaszon és az M0-stól befelé is már torlódásra készüljenek! A menetidő veszteség 15-20 perc.

- Élénk a forgalom a főváros felé a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál, a 4-es főúton Monor és Üllő között, az 51-esen Dunaharasztinál, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól befelé.

- Az M2-es autóút forgalma is lelassult Göd és Dunakeszi között, a 23-as km-nél baleset is akadályozza a forgalmat. A 2-es főúton is csak araszolnak az autók Dunakeszinél. A 11-es főúton Leányfalu átkelési szakaszán, illetve Budakalásztól befelé torlódik a forgalom.

Megnyitották a szigetszentmiklósi csomópontot

Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé a 19-es km-nél lévő szigetszentmiklósi csomópontnál az M5-ös autópálya felől érkezők már le tudnak hajtani Csepel, illetve Szigetszentmiklós felé, valamint a felhajtó ágat is használhatják. Továbbhaladva az M1-es autópálya felé, a 6-os főút budafoki csomópont eddig zárva tartott lehajtó ágát is megnyitották.